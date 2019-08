"El Burro" Van Rankin revela el origen del romance de Luis Miguel con Mariana Yazbek

El año pasado la serie producida por Netflix, "Luis Miguel La Serie" fue todo un bum y con ella la vida privada de "El Sol" fue revelada a sus miles de fans.

De acuerdo a Infobae, Jorge "El Burro" Van Rankin estuvo distanciado del cantante Luis Miguel durante décadas, pero su reencuentro se dio gracias a la serie de Netflix pero volvió a ser noticia al dar a conocer detalles, errores y aciertos del programa.

Recordemos que "El Burro" Van Rankin fue uno de los amigos más cercanos de Luis Miguel en los años 80, la época en la que el cantante se consagraba dentro del gusto de los jóvenes y también de su romance con Mariana Yazbek.

Reciente durante una entrevista con "Las Estrellas", Van Rankin explicó cómo se dio el romance entre "El Sol" y la fotógrafa, Mariana Yazbek que al igual que "El Burro" apareció en el video de Cuando calienta el Sol.

Luis Miguel invitó al "Burro" al casting de las chicas que aparecerían en el video y después le pidió que lo acompañara a la grabación en Acapulco.

Nos fuimos a Acapulco, pero yo trabajaba en WFM con el 'Negro' (Alejandro González Iñárritu), que me dijo: 'Te voy a dejar ir con una condición: que me cuides a Mariana Yazbek', (que en ese entonces) era su novia, recordó el presentador del programa Hoy.

También reveló que se dio cuenta que entre Luis Miguel y Mariana hubo atracción, pero como el cantante e Iñárritu eran sus amigos, prefirió no decir nada para no desatar algún conflicto.

Estaba en medio de las dos partes, no sabía qué hacer. Me hacía el loco. En las noches íbamos a bailar al Baby y estos cuates se empezaron a gustar. De regreso a México me dice el 'Negro':¿Viste algo raro? 'Nada'. Resulta que un cuate de los dos, vio que se habían dado unos besos (que yo también había visto) y fue de chismoso con el Negro y se armó un rollo.

Otros detalles

Van Rankin ya había hablado antes de la famosa escena en la que terminaron metidos en el mar de Acapulco a bordo de un auto y aunque sí ocurrió, ninguna fan los acompañaba (como ocurrió en la serie).

Acerca del famoso problema con Roberto Palazuelos (a quien retrataron en la serie como integrante del grupo más cercano a Luis Miguel), Van Rankin dijo que jamás los vio juntos.

De hecho a Palazuelos lo pintaron como el culpable de la ruptura de Luis Miguel y Yazbek y también como protagonista de una discusión con "El Sol" en la que el cantante le dijo que gracias a él viajaba por el mundo.

Ambos detalles causaron el enfado de Palazuelos quien declaró hace meses que pensó en demandar a los productores por la manera en que fue retratado.

Lo que no se vio

Para Van Rankin hubo anécdotas importantes que no se vieron en la serie, como la que estuvo detrás del éxito Hasta que me olvides.

En casa de Jaime Camil papá se la regaló Juan Luis Guerra en las escaleras después de comer. En una servilleta la escribió. Le encantó a Micky y la grabó, recordó.

Tampoco se vio la amistad entre Luis Miguel y el boxeador Julio César Chávez. "Hubiese estado padre que la contara, pero Luis Miguel era de pocos amigos, pero los pocos que tenía los quería y los respetaba mucho".

El distanciamiento con Luis Miguel

Van Rankin volvió a referirse al asunto de cómo terminó su amistad con Luis Miguel y recordó que gracias a Miguel Alemán Magnani pudo reencontrarse con él, pues lo invitó a grabar un cameo en la serie.

Después de la grabación en Acapulco acudieron a una cena y más tarde Luis Miguel lo citó en un hotel.

"Estaba con unos amigos y alguien preguntó por qué nos habíamos peleado. Se voltea y me dice: 'Burro, ¿por qué nos peleamos?, ya ni me acuerdo'. Le dije: 'No te hagas: te hicimos una broma, nos peleamos y nos colgamos el teléfono y tú, con tu pinche soberbia no me hablaste en 22 años'.".

