Dulce María y la fuerte crisis que le provocó RBD: "llegaba a mi casa a llorar"

Rebelde fue la telenovela que marcó a la generación millennial, al menos en México y la música de RBD sacudió a todo el mundo, un fenómeno juvenil que dejó huella tanto para sus fans como para los integrantes de la banda.

De acuerdo con Tribuna, Dulce María llegó a la cima de su carrera artística gracias a Rebelde y RBD, pero el éxito le trajo una fuerte crisis.

En entrevista con "El Burro" Van Rankin para el programa "Hoy", Dulce María confesó que al terminar RBD y que la agrupación se separara, pasó por un duro momento en su vida

Para mí fue algo como muy fuerte porque es terminar un ciclo, de estar viajando, de estar con esta euforia de conciertos, de gente, de estar con lo que se convierte en tu familia...Llegaba a llorar a mi casa", recordó Dulce.

"Tuvimos el último concierto en Madrid y me regresé directo a grabar (la novela Verano de Amor)", añadió en la entrevista con ´El Burro´ Van Rankin para Hoy.

Dulce María aseguró que tenía la sensación de no querer hacer nada tras haber terminado este importante proyecto en su vida.

Fue muy fuerte porque para mí como que no hubo ese duelo que yo necesitaba. Son tantas cosas que se mueven, que cambian en tu vida, que ya terminando la novela me entró una crisis... Llegaba a llorar a mi casa. Y de empezar a hacer mi disco de solista y me entró una onda de no querer hacer nada".

Asimismo, reveló que también hubo momentos duros cuando estaba en RBD pues estaban en gira de país en país y no podía acompañar a su familia en muchos eventos.

Estaba en un momento, en un boom en mi carrera profesional, en un momento en el que tenía 18-19 años, que te gritaba muchísima gente, te conocía todo mundo. Profesionalmente me estaba yendo muy bien, pero por otro lado emocionalmente era mucha soledad", dijo.

