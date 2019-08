Dulce María confiesa que fue víctima de estafa y por eso tuvo que posponer su boda

Organizadores de bodas estafan a Dulce María. A la ex integrante de RBD le ocurrió todo lo que una futura novia quisiera que no le pase meses antes de su boda (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La cantante Dulce María recientemente se presentó en el programa de Adela Micha, "La Saga" y reveló que estuvo a punto de no casarse por esta razón.

De acuerdo a Msn, Dulce María reveló que durante la organización de la fiesta tuvo un contratiempo con el lugar donde sería la ceremonia.

"Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, Rincón Meztitla, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha", platicó Dulce María.

Es por esta razón que Dulce María y su pareja ahora están buscando un nuevo lugar donde celebrar su boda para no tener que posponer la ceremonia.

Estamos buscando lugares y esperamos pronto dar una gran sorpresa, pero sí nos casaremos, agregó

En una pasada entrevista la ex integrante del grupo RBD dejó en claro que al único compañero que no invitaría a su boda sería al actor Alfonso Herrera, pues junto con su actual pareja habían decidido que no invitarían a sus ex novios, sin embargo, Adela insistió que lo invitara y finalmente la actriz aceptó: "Bueno, ya lo voy a invitar".

