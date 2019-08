Destrozan a Alicia Machado en "Hoy", exhiben sus kilos de más y señalan que esta inflamada

Con gran incomodidad, Alicia Machado argumentó que su sobre peso no solo se debía a la falta de ejercicio, también se debe a su embarazo y a su batalla contra el cáncer (FOTO TOMADA DE WEB)

Alicia Machado estuvo como invitada en el programa "Hoy", donde fue destrozada por el coach fitness Diego Di Marco, quien exhibió los kilos de más de la actriz y hasta dijo que la veía inflamada.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el poco tacto que caracteriza al coach, fue evidente cuando invitó a Machado a unírseles a la sección "Fit Police" donde evalúan la figura de los famosos, para criticar su aspecto.

Yo he visto a Alicia hace cinco o seis años, mucho más delgada, sobre todo porque ella tiene un cuerpo de pera, o sea si ella engorda, lo que engorda es la cintura, entonces hay que mantener la cintura.

En el video se puede ver a Alicia visiblemente incómoda, apenada y molesta, no obstante, a Di Marco parece no importarle y sigue "ofendiéndola":

Está buenonoa, pero yo la veo inflamada, entonces... Ayer te vi y dije, ´Alicia subió de peso´, pero ve, hay hipocresía en las mujeres porque las mujeres lo piensan, ´mira ella está llenita´, pero no lo dicen, expresa el entrenador.

Por su parte, Galilea aseguró estar a favor de las curvas, "si a mí alguien me dice que una mujer es talla 6, a mí no me parece gorda".

No obstante, Di Marco se atrevió a pedirle a Machado que autocalificara su cuerpo:

"A ver Alicia, ¿tú qué te pondrías? Fat, fake o fit", a lo que la actriz respondió avergonzada: "No pues yo me siento fat".

Cuando Di Marco notó la molestia e incomodidad de Alicia Machado, la abrazó y se limitó a decirle que no quería hacerla llorar, que él le iba ayudar a bajar de peso. La ex Miss Universo le respondió que ya estaba acostumbrada a las críticas.

Lo cierto es que Alicia Machado es una mujer hermosa que, con el cuerpo que tenga, es decir más delgada, o más curvy, es bellísima.

