De estudiar veterinaria a convertirse en "El rebelde del acordeón"; así fue la trayectoria de Celso Piña

Estudié en la Universidad de Nuevo León y yo quería ser veterinario, pero al mismo tiempo me fue llamando más la atención y pues me ganó el acordeón. No me arrepiento, porque gracias al acordeón he conocido muchos países, bastante gente importante como presidentes, gobernadores, artistas de pincel y así me podría seguir, dijo en una entrevista a Chilango.