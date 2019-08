Cynthia Klitbo niega acusaciones sobre un desfalco millonario a la ANDA y acusa a Jesús Ochoa de espiarla

Durante una rueda de prensa, el actor Jesús Ochoa, acusó Cynthia Klitbo, actriz de Televisa y ex secretaria de prevención social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Cynthia Klitbo, de realizar malos manejos y abusar de su cargo, el cual abandonó hace varias semanas.

De acuerdo con MSN, ante esto la actriz en una entrevista para "Ventaneando", señaló que esas acusaciones eran falsas y que cuando ella tomó su puesto ya había un desfalco por más de 30 millones de pesos.

.@KlitboCynthia niega haber incurrido en malos manejos y abusos durante su gestión como Secretaria de Previsión de la ANDA #LoVisteEnVentaneandohttps://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/ww2aFaIRKw — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 19, 2019

El señor que tiene una obsesión hacia mi persona, por qué yo estaba muy tranquila en mi casa, dedicada a hacer mis cosas, y vuelve a dar una conferencia de prensa diciendo falsedades, pues yo tenía que sacar la cara porque si no quiere decir que es verdad, señaló Klitbo.

Ahora lo que procede el lunes juntarnos y ver la evidencia para poder hacer ya la denuncia de hechos y pues eso ya no depende de mí, depende de mi abogado, finalizó con el tema.

DENUNCIA ACOSO

Además de eso, Cynthia, también platicó sobre una agresión que el secretario general de dicha organización le hizo al acercarle un plátano al rostro, lo cual tomó como un tipo de acoso sexual. De igual forma dijo que Jesús Ochoa se metió a su oficina para espiarla y ver si mantenía una relación amorosa con alguien más de la asociación.

Yo saqué eso porque es una evidencia de lo que él niega, porque irte a meter, acostarte en un sillón atrás de una barda con tu grabadora a ver si es cierto que hay un compañero en tu oficina, oiga señor usted es casado, perdóneme, pero esas no son actitudes normales de una persona, llegar a grabar abrir cortinas por fuera, poner a todo mundo a la persecución a ver si el señor Tolerano había ido a mi oficina, que además si fue por lo de su platanazo, porque se enteró.

"Yo tenía otro concepto del señor Jesús Ochoa, yo no me imagine que me iba a enfrentar a una persona así, pero conforme va pasando el tiempo se está convirtiendo en un dictador y ahí está la prueba, la gente lo quiere fuera y el señor no se piensa salir", aseguró Cynthia Klitbo.

nl