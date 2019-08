Consuelo Duval revela que usó el "agua de calzón" con un ex galán y no le funcionó

Consuelo Duval no tuvo ningún problema en revelar que alguna vez usó la "pócima" del amor, conocida como "agua de calzón" (FOTO TOMADA DE WEB)

La conductora, comediante y actriz Consuelo Duval no tiene pelos en la lengua y así lo volvió a demostrar en una de las emisiones del programa de "Netas Divinas", donde reveló que usó la "pócima para el amor" conocida como "agua de calzón" con un ex galán para que se enamorará de ella, pero no le funcionó.

De acuerdo con Publimetro, Natalia Téllez, Jacqueline Bracamontes, Daniela Magún, Paola Rojas y su invitado, hablaban sobre medicina alternativa, cuando fueron sorprendidas con la revelación de Duval, quien les arrancó carcajadas al cuestionarles: "¿Les han dado o les han propuesto dar agua de calzón?".

Entre risas y sorprendidas, le respondieron que no, e incluso confesaron que no sabían de qué se trataba.

Como toda una experta, Consuelo Duval les explicó: "Traes tu calzón todo el día, lo pones a hervir en la noche y al día siguiente se los das como su agüita de uso. Es para que se enamore".

Sin pena alguna, la conductora reveló que una vez dio "agua de calzón" a una de sus ex parejas, pero desafortunadamente no le funcionó.

Cabe mencionar que al final Duval aclaró que todo se trataba de una broma y que jamás lo había hecho, además sus compañeras reiteraron los riesgos de esa práctica que podría provocar hasta una tifoidea a una persona.

¿QUÉ ES EL AGUA DE CALZÓN?

Es un famoso conjuro/hechizo que consiste en términos generales en dar de tomar agua, que previamente ha sido filtrada (se dejó pasar o escurrir) por una prenda íntima de la mujer en cuestión. De este conjuro se dice, es altamente efectivo para amarrar un hombre. Entiéndase por "amarrar" que el hombre en cuestión se enamore perdidamente de la mujer propietaria de la prenda íntima por la cual se filtró el agua.

LOS RIESGOS DE TOMAR AGUA CONTAMINADA

De entre las fatales consecuencias de tomar agua contaminada se encuentran enfermedades mortales como diarreas agudas, las cuales producen que las toxinas estimulen nuestro organismo a la secreción de los intestinos y producir la pérdida de fluidos, deshidratación y, en muchos casos, llegar a la muerte.

nl