Conoce los lugares favoritos del mundo para practicar "turismo de posteo"

Muchas personas creen que he intentado criticar a las redes sociales y mandar un mensaje profundo, pero no es el caso. Yo era uno de los turistas en la Fontana di Trevi. Soy parte de esa oleada de personas, me guste o no. Creo que, en ese sentido, mi vídeo es irónico e incluso hipócrita. Me río del turismo de masas pero, a la vez, soy parte de él. No creo que tenga nada de malo el hecho de que todas las fotos sean iguales, nos decía el fotógrafo entonces.