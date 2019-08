Confirman la cuarta entrega de "Matrix" y a Keanu Reeves como protagonista

Warner Bross confirmó que habrá una cuarta película de "Matrix" y estará protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity. El guión correrá a cargo de Lana Wachowski.

"Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix", dijo Toby Emmerich, presidente de Warner Bross para la revista Variety.

De acuerdo con Reforma, la producción de "Matrix 4" comenzará a principios de 2020.

Aunque hasta el momento se desconoce cómo y dónde comenzará la trama de la nueva entrega, Emmerich confesó que en los últimos años habían estado buscando la manera de volver al universo de la exitosa "Matrix".

Las tres películas de la saga han representado un rotundo éxito, generaron 1.6 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

"The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions" fueron dirigidas por Lana Wachowski y su hermana Lilly, y protagonizadas por Reeves y Moss. La misma fórmula que repetirán en la cuarta entrega, por lo que se espera que también sea un éxito taquillero.

Este 2019 se cumplieron 20 años del estreno de la primera "The Matrix".

