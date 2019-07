Con lujo de violencia roban casa de Juan Osorio y lo amarran

Los amantes de lo ajeno no perdonan status social, el productor de telenovelas, Juan Osorio, fue víctima de la delincuencia la tarde de ayer, cuando cuatro personas se metieron a robar a su casa mientras se encontraba descansando.

De acuerdo con su hija Miriam, el productor de Televisa estaba en su casa descansando en su recámara cuando unos tipos con pistola los amenazaron y posteriormente lo golpearon y le dieron un cachazo en la frente y lo dejaron amarrado de las manos.

El productor logró desamarrarse para avisar a su hija Miriam, quien llamó al 911 para dar aviso, aunque los ladrones ya se habían retirado del lugar.

Osorio explicó que le robaron documentos, tarjetas, pulseras y medallas de oro, dinero en efectivo, artículos electrónicos, así como acordeones de las telenovelas en las que trabaja.

Con extrema violencia el productor Juan Osorio @osoriojua fue golpeado y su domicilio saqueado la tarde de este domingo.. Aún con una fuerte herida en la cabeza acudió al MInisterio Público a levantar la denuncia correspondiente.. pic.twitter.com/o9k5UyUGpt — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 15 de julio de 2019

"Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores muy fuertes, mis dedos se torcieron, eran 4 sujetos y 1 que estaba afuera con un coche", detalló el productor.

En el video difundido por Televisa, el productor aparece con la cabeza ensangrentada.

Osorio acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente.

El productor es uno de los más populares enTelevisa ya que ha realizado varios proyectos importantes con un elenco de primera, con producciones como ''Mi corazón es tuyo'', ''Velo de novia'' y ''Duelo de pasiones'' entre otros.

También Osorio se ha caracterizado por ser un productor muy solidario con sus trabajadores cuando se trata de problemas, pues hace unas semanas dijo estar dispuesto en ayudar a Pablo Lyle, quien enfrenta problemas legales en Estados Unidos.





Con información de Radio Fórmula

