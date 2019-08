Comunidad LGBT+ otorga premio "orgullo de mi ciudad" a Andrea Legarreta

La conductora del programa "Hoy" Andrea Legarreta recibió el premio "orgullo de mi ciudad" por parte de la comunidad LGBT+.

De acuerdo al porta de noticias Infobae, Andrea Legarreta acudió a un famoso antro de la Zona Rosa para recibir el premio por el apoyo que ha dado a la comunidad LGBT+.

Al llegar, los gritos y las algarabías por parte de los asistentes hicieron que Andrea Legarreta se sintiera en casa, dejándose consentir por el público, hecho que se le reconoció y muchos hasta lo agradecieron.

Andrea Legarreta concedió una entrevista al portal de noticias antes mencionado y aseguró que la defensa y el apoyo hacia la comunidad LGBT+ no dependen de que el programa, donde trabaja, tenga una posición, es más bien personal.

"Más que un programa es un asunto más bien como totalmente personal sabes, no es como ´el programa´, yo creo que todos hemos manifestado nuestro apoyo a que haya justicia e igualdad, porque todos somos iguales. Más allá que de quien estemos enamorados", expresó.

En el evento, se le reconoció la defensa que hizo a la comunidad gay y su postura, motivo por el cual se le otorgó dicho reconocimiento.

"Esta noche es muy especial, no saben lo importante que es para mí, lo agradecida que me siento de estar aquí con todos porque es un apapacho para el alma", confesó la conductora.

De igual forma se explayó con la gente que bailaba en la pista del lugar y confesó que hace algunos años, cuando se enteró que era tendencia en las redes era de una manera muy negativa.

"Cuando hace una semana me dicen que soy tendencia en las redes yo casi me desmayo, aunque ya se me hizo la piel gruesa, ya ´aguanto vara´, la verdad es que me asusté y cuando entro quiero decir que estas lagrimas que fueron en algún momento de frustración y de dolor, se volvieron lágrimas de alegría", manifestó.

Ante la noticia dijo haberse sentido conmovida, querida y apoyada. No dudó en decir que le hicieron gracia los memes generados en redes sociales y confesó que ese comentario "que sin pretender que sucediera, es un comentario que siento de verdad".

También reveló que a ella le enoja mucho la injusticia y que se etiqueten a personas.

"Yo quiero que, aunque suene trillado, a quien amemos no defina si somos buenos o malos, no significa que nos estemos escondiendo, que estemos en el mundo de las drogas o que seamos degenerados, dijo.

Asimismo Andrea Legarreta aseguró que "El amor es el amor y las personas son las personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas", que hace falta respeto en el mundo, una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual.

"Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos jotos. Yo tengo amigos, sinceramente no ando diciendo eso, expresó.

Tras recibir el reconocimiento Andrea Lgarreta no pudo contener las lagrimas de felicidad y con ello buscará ser la voz de quien merecen ser escuchados y apoyados, en este caso como la comunidad LGBT+.

"Tenemos que luchar y levantar la voz y decirle a la gente eso, todos merecemos los mismos derechos, somos personas y punto".

Al darle el reconocimiento no dudaron en invitarla para que sea reina del orgullo gay para el próximo año, a lo que ella respondió que estará agradecida y muy feliz.

