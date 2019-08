Canciones que fueron inmortalizadas en el Festival de Woodstock de 1969

Han pasado 50 años del famoso evento que marcaría a toda una generación, el Festival de Woodstock de 1969, sirvió de escaparate para varias bandas y músicos que recién comenzaban en el mundo de la música, donde sus canciones fueron inmortalizadas.

SOUL SACRIFICE – SANTANA

Woodstock le sirvió de vitrina a varias bandas que recién estaban apareciendo dentro del mundo de la música. Este fue el caso de Santana quien, acompañado por su grupo, dejó buenos comentarios sobre su actuación.

MY GENERATION – THE WHO

Una de las grandes bandas que tuvo el estelar de este festival fue The Who. Se presentó el segundo día y apareció en escena como la penúltima de la jornada.

FREEDOM – RICHIE HAVENS

Richie Havens fue el encargado de abrir el festival de Woodstock. Este folclorista estaba programado para ser el quinto en presentarse, pero como las anteriores bandas se retrasaron, tuvo que improvisar para darle inicio a este histórico evento.

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS – JOE COCKER

Joe Cocker fue el encargado de abrir el tercer día del festival. Su presentación fue muy aclamada y gracias a la interpretación que realizó del tema de The Beatles, ´With a little help from my friends´.

BAD MOON RISING – CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

Creedence Clearwater Revival era otra banda consagrada que se unió a la causa de este evento. Para la crítica, la presentación de estos músicos fue una de las mejores que se dejó escuchar.

SUITE: JUDY BLUE EYES – CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG

Otro grupo folclórico que se presentó y dejó muy buenos comentarios fue Crosby, Stills, Nash & Young. Debido a la gran llegada que tenían con el público, los organizadores de Woodstock los invitaron y no defraudaron.

ONE DAY AT A TIME – JOAN BAEZ

Joan Baez es una de las principales representantes del folclor estadounidense que surgió en los sesentas. Ni bien recibió la invitación para participar en el festival, Baez no lo dudó. Su presentación fue la última del primer día.

BALL AND CHAIN – JANIS JOPLIN

Janis Joplin fue otra de las artistas estelares que pisó el escenario de Woodstock. La cantautora no defraudó a sus fanáticos y cantó casi una hora los éxitos que la habían consagrado: ´Raise your hand´, ´To love somebody´ y ´Piece of my heart´.

TEARS OF RAGE – THE BAND

Otra presentación que tuvo muy buenos comentarios fue la de The Band. Este grupo regaló un concierto de una hora en la última jornada del festival y, sin duda, la presentación que realizaron fue clave para su futuro dentro de la música.

HEY JOE – JIMI HENDRIX

Jimi Hendrix fue el encargado de clausurar el festival. El guitarrista tocó más de una hora y media éxitos como ´Foxy Lady´, ´Message to love´, ´Voodoo child´ o ´Hey Joe´.

