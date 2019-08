Brad Pitt arrasa en la alfombra roja de "Once Upon a Time in Hollywood" en México

El actor estadunidense Brad Pitt causó gran revuelo a su llegada a Parque Toreo, donde se llevaría a cabo la premier de la cinta "Once Upon a Time in Hollywood" del director Quentin Tarantino.

Vistiendo un elegante traje color beige, camisa marrón, sombrero de paja a juego con su ropa, el actor bajó las escaleras eléctricas ante los gritos de los fanáticos, quienes se congregaron desde tempranas horas para poder estar lo más cerca posible a la estrella de Hollywood.

Flashes de las cámaras, gritos, regalos, posters y celulares en el aire, era lo único que se veía y escuchaba mientras Pitt caminaba sonriente por la alfombra rodeada de vallas metálicas.

El actor con gran sencillez se detuvo en varias ocasiones para tomarse fotos con sus fans, quienes se arremolinaban para llegar a su lado, firmó posters, playeras, hojas; y se hizo varias selfies con los afortunados que estaban hasta al frente.

Brad Pitt también se detuvo para charlar con la prensa y externas su gusto por estar en México, tiempo después llegó hasta el escenario donde volvió a saludar a los presentes.

TARANTINO CANCELA MASTER CLASS

Por su parte el productor Quentin Tarantino, canceló esta mañana una clase que tenía prevista para el lunes en Cinépolis de Parque Toreo.

Debido a circunstancias fuera de nuestro alcance, la Master Class con Quentin Tarantino programada para el día de mañana, lunes 12 de agosto en Cinépolis Parque Toreo ha sido cancelada. Ofrecemos una disculpa por tratarse de un aviso de último momento. — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 11, 2019

"Debido a circunstancias fuera de nuestro alcance, la master class programada para el día de mañana, lunes 12 de agosto, en Cinépolis Parque Toreo, ha sido cancelada. Ofrecemos una disculpa por tratarse de un aviso de último momento", informó este domingo Sony Pictures MX vía Twitter.

MINISERIES DE "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD" PARA NETFLIX

Quentin Tarantino anunció que prepara una versión extendida de Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará en formato de miniserie de cuatro entregas para Netflix, con duración de una hora cada una.

Los rumores sobre el montaje de cuatro horas comenzaron tras un comentario del periodista de The New York Times Kyle Buchanan, que afirmaba que Tarantino había comentado al reparto del filme que añadiría las escenas eliminadas del montaje para cines para la versión de Netflix, que estará dividida en episodios de una hora como ocurrió con Los odiosos ocho.

Ahora bien, el rumor ha quedado confirmado tras las declaraciones de Nicholas Hammond en una entrevista para el podcast The Mutuals Interviews.

Hay en conversaciones algo sobre una versión de cuatro horas para Netflix, ya que muchas escenas que Tarantino rodó no aparecieron en el montaje de cines porque no había espacio, comentó.

"Lo prometido es que sea como su anterior película, The Hateful Eight, que acaba de tener versión de cuatro horas para Netflix y creo que están hablando de hacer lo mismo. Hay algunos actores, como Tim Roth, maravillosos que no llegaron a aparecer en el corte final y ahora tendrán su oportunidad de estar. Esta versión para la plataforma será genial también", explicó.

nl