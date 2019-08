Benedict Cumberbatch, el "Doctor Strange" de Marvel podría interpretar a Hades en el live-action de "Hércules"

Luego de que Disney revelara los planes a futuro que habrá en la compañía del ratón, ha surgido el rumor de que habrá un remake live-action de "Hércules" y en redes sociales se dice que Benedict Cumberbatch será el villano de esta película, el famoso "Doctor Strange" se quitará la capa para interpretar al Dios del inframundo, Hades.

De acuerdo con Grupo Fórmula, está confirmado el live-action de "La Sirenita", "Mulán", "La Dama y el Vagabundo" y ahora se rumora que preparan el de "Hércules".

El sitio We Got This Covered reveló que Benedict Cumberbatch, famoso por interpretar a Sherlock Holmes y al Doctor Strange, el actor podría ser Hades, el dios del inframundo y tío de Hércules, como lo vimos en la cinta estrenada en 1997 donde James Woods dio voz al personaje en la versión original.

Hasta el momento, esta información es un rumor, y el mismo portal agrega que incluso los actores Trevor Donova, quien salió en el remake de la serie "90210", o Alexander Skarsgård, de la serie Big Little Lies, de HBO, también estarían en la competencia por el mismo papel de dicha película.

an