Bella Thorne hace íntima confesión: "Soy pansexual y no lo sabía"

Bella Thorne, ex estrella de Disney, volvió a ser blanco de los reflectores al confesar durante una entrevista su nueva orientación sexual (FOTO TOMADA DE WEB)

La actriz estadunidense Bella Thorne, quien hace unas semanas enfrentó una polémica tras publicar sus propias fotografías íntimas para evitar ser extorsionada, ahora vuelve a ser el centro de atención al confesar que es pansexual y no lo sabía.

De acuerdo con Infobae, durante una entrevista para el programa Good Morning America, el lunes por la mañana, Thorne explicó que su vida amorosa no se basa en el género o identidad sexual de alguien.

La actriz de 21 años, quien fuera estrella de Disney, explicó que antes se consideraba bisexual, pero ahora sabe que es pansexual (un término usado para referirse a una persona que se siente atraída por todas las identidades de género o atraída a personas sin importar su género).

En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. O ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser, declaró.

Bella Thorne apareció en el programa para hablar de su libro "Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray", un volumen con poemas y crónicas escritos por la actriz para narrar sus experiencias.

Acerca de su vida amorosa, según la revista People, Bella se encuentra actualmente en una relación a larga distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo. Recientemente la actriz compartió fotografías junto a él disfrutando de una escapada romántica en Sicilia.

Se sabe también que previamente Bella Thorne estuvo en una relación con Tana Mongeau, personalidad de internet, pero con la que -aparentemente- no terminaron bien las cosas, porque se enfrentó a ella cuando Mongeau anunció su compromiso con Jake Paul, estrella de YouTube.

¿QUÉ ES SER PANSEXUAL?

La pansexualidad puede referirse a alguien que se siente atraído sexual y/o románticamente por una persona sin importar el sexo biológico de esa persona, así lo señala Ritch C. Savin-Williams, psicólogo clínico y profesor emérito de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Cornell en su artículo "The Truth About Pansexuality".

Por su parte, la socióloga Emily Lenning amplió esta definición al incluir el género de manera central. De esta forma, señala que la pansexualidad es "una atracción sexual para todas las personas, independientemente de su identidad de género o sexo biológico".

Este término es ahora utilizado para las personas que no se identifican con la bisexualidad como tal, ya que el término pansexual incluye a cualquier persona, pues se sienten atraídos por un ser humano y no por un género.

nl