Belinda rompe el silencio y habla de su boda con Lupillo Rivera: "Todos están invitados"

Belinda ya no pudo guardar silencio sobre su relación con Lupillo Rivera y confesó que sí se va a casar con el grupero y que "están todos invitados", lo que confirmaría su amorío con el couch de "La Voz... México" de TV Azteca.



De acuerdo con Suelta la Sopa, Belinda fue sorprendida en el aeropuerto a altas horas de la madrugada y ante la insistencia de los reporteros por saber qué está pasando entre ella y Lupillo Rivera, la cantante confirmó los rumores y reveló la fecha de su boda.

Mañana, mañana mismo. Están todos invitados, contestó Belinda sarcásticamente.

Por otra parte, Belinda fue cuestionada sobre el tatuaje de su rostro que lleva Lupillo en el brazo. Las cortantes respuestas de la también modelo no son suficientes para confirmar los rumores de su romance, pero si dejan muhco a la imaginación de sus seguidores.

Posterior a este encuentro, el nombre de Belinda nuevamente se volvió tendencia, luego de que Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, compartiera una foto en Instagram junto a la estrella musical.

Entre que si es verdad o no el romance de Belinda con Lupillo Rivera, Gil Cerezo, el vocalista de Kinky, presumió una foto con la cantante a través de su cuenta de Instagram, lo que podrían desatar los celos del hermano de Jenni Rivera si su romance con Belinda resulta ser cierto.

Nos seguimos encontrando en el camino... ", escribió Cerezo.

A lo que Belinda respondió:

Me encanto verte Gil nos seguimos encontrando en el camino!!! "

