"Belinda es una cazafortunas": El estilista Daniel Urquiza despotricó contra la cantante

El estilista conocido como "El rey de las extensiones", Daniel Urquiza, aseguró en una entrevista con la periodista Elisa Beristain, que la cantante Belinda era una cazafortunas.

"Belinda se me hace una caza fortunas, pero dices que no, que ahí hay amor sincero", señaló el estilista refiriéndose al supuesto romance de la cantante con Lupillo Rivera.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Urquiza se le fue con todo a Belinda, señaló que le sorprendió el posible romance entre la cantante y Lupillo Rivera, pues "Belinda es como muy fresa y él como muy macho mexicano. A final de cuentas es un hombre y una mujer, pero Belinda siempre ha andado con hombres de la misma edad de Lupillo".

Cuando Beristain le preguntó a Daniel qué más sabe de Belinda, éste aseguró que ha escuchado que "le gusta sacar y que presume lo que no tiene, porque presume que caserón en el Pedregal pero que renta y presume de lo que no tiene", agregó "Se siente tan wow pero es bien miau".

Urquiza dijo que nunca ha invitado a Belinda a ser una "chica Hair Empire", porque que no le cae nada bien.

"A mí no me cae, me han dicho muchas veces, ´¿por qué no invitas a Belinda?´ No, no, de plano no y luego con la jefaza pues ya de plano no, ya ves que una vez la sacó de una novela (refiriéndose a su mejor amiga la productora Rosy Ocampo)".

El rey de las extensiones reveló que un día habló con Belinda para una negociación:

"Y bueno se siente... O sea, ´no es que yo soy una estrella tipo Paris Hilton´, y yo así ´claro que no´, justo para la fiesta de Carmen Electra quería unas extensiones, pero yo dije estás pidiendo más exigencias que la misma Carmen Electra, no ching#%&s..."

Para concluir, Daniel Urquiza cree que Belinda ha tenido todas las oportunidades de ser una estrella internacional, "pero no, la ca*a y termina auto saboteándose. Por ahí me contaron que debe mucho dinero a todo el mundo, a todas las producciones les queda a deber, no paga".

(Las declaraciones sobre Belinda a partir del minuto 22)

