Atesoró una roca pensando que tenía oro y resultó ser un meteorito de 4.600 millones de años

En 2015, Dave Hole encontró una roca rojiza de gran tamaño mientras estaba buscando oro en Australia, sin percatarse que era un meteorito.

De acuerdo a MSN, Dave Hole intento romper la para poder extraer pepitas de oro dentro de la roca pero al parecer todo fue en vano.

Para poder romper la roca utilizó una sierra de piedra, una amoladora angular, incluso un martillo, pero todos los esfuerzos fueron en vano, ya que no había una pepita de oro en ella.

Desde aquel entonces, y con la esperanza de que algún día pudiera abrirla, la guardó.

En una ocasión llevó la roca al Museo de Melbourne para que los geólogos la identificaran y ahí se encontró con la mayor sorpresa que se pudo imaginar.

Por un lado, le confirmaron de que en esa piedra no encontraría oro; porque se trataba de un meteorito que databa de unos cuatro mil 600 millones de años.

Su peso es de 17 kilogramos y tiene una alta composición de hierro que lo convierte en una condrita ordinaria H5. Hay pequeñas gotitas cristalizadas de minerales metálicos que se conocen como chondrules.

Dermot Henry, geólogo del museo de Melbourne, comentó que los meteoritos proporcionan el método más barato de exploración espacial ya que estos proporcionan pistas sobre la formación del sistema solar.

"Algunos de ellos proporcionan información sobre el interior de la Tierra. Algunos contienen ´polvo de estrellas´, que es más antiguo que el sistema solar y nos muestra la formación de estrellas. También hay meteoritos raros que contienen aminoácidos que son los componentes básicos de la vida."

Los investigadores del museo, quienes publicaron un artículo para describir a la roca, le nombraron Maryborough, en honor a la ciudad en la fue encontrado. El estudio se publicó en Proceedings of the Royal Society of Victoria.

Es probable que este meteorito salga del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, agregó Dermot Henry.

Características

Los investigadores no saben exactamente de dónde vino el meteorito. Henry explicó que este meteorito podría provenir del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.

La datación por carbono sugiere que ha estado en la Tierra entre 100 y 1000 años. Es mucho más raro que el oro y es uno de los 17 meteoritos registrados en el estado australiano de Victoria. Tiene la segunda masa condrítica más grande detrás del espécimen de 55 kilogramos encontrado en 2003.

