Así rechazó Carmen Campuzano a Luis Miguel y Sylvester Stallone

Recientemente en una entrevista la ex modelo Carmen Campunzano reveló que en sus años dorados llegó a darse el lujo de rechazar a codiciadas figuras como Luis Miguel y Sylvester Stallone.

De acuerdo al portal de noticias Informador, una de las cosas de las cuales se arrepiente Carmen Campunzano de su pasado, fue el no haber aceptado ser la protagonista del video "La media vuelta" de Luis Miguel, aunque no sabe si de haberlo hecho surgiera algo más entre ellos.

"Incluso el día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían 'pero si es con Luis Miguel' - 'sí pero yo soy la Luis Miguel de las modelos', les decía. Lo conozco desde que estábamos chamacos, desde su relación con Issabela Camil, por eso a ella la conozco de hace tantos años. (Entonces no se dio nada) porque yo estaba ocupada y él también".

Carmen Campuzano también aseguró que el destino la ha puesto cerca de Luis Miguel más veces de las que se sabe, pero simplemente las cosas no se dieron, sin embargo hubo algunos que si se acercaron a ella con toda la intención de conquistarla, gracias a que en su momento era la top model mexicana.

Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo 'pretty, pretty'. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos, no iba a ser una aventura aunque fuera el super artista, yo también me doy mi paquete.

La ex modelo detalló que en este momento se encuentra en una relación, que se siente enamorada, correspondida y muy tranquila, como hace mucho tiempo no se sentía.

Recordemos que Carmen Campuzano está cumpliendo seis años sobria, lejos de las drogas y el alcohol.

Actualmente Carmen Campuzano se encuentra llena de proyectos, la siguiente semana formará parte del Segundo Festival Mundial del Bolero, el 6 se septiembre estrenará en la Carpa Geodésica la obra "Ventana a la libertad" y no quita el dedo del renglón en su intención de ser titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

"Lo celebro con mi familia porque yo sí me quedé sola, con una mano adelante y la otra atrás, y hoy me río de todo eso bendito Dios, no daban ni dos centavos por la Compuzano. Estoy en mi mejor momento, porque he adquirido mucha experiencia y sabiduría. Sigo sobre el 'AMLOpuesto', sobre el CONADIC porque creo que mi carácter se presta para todas esas cosas, para enseñarle a la gente a salir y superar todos estos pasajes (de las adicciones) porque son un drama", aseguró.

