Arath de la Torre confesó que recibió amenazas por hacer parodias de políticos: "Voy sobre tus hijos"

Pero ahí me di cuenta de que no solamente ya es un: ´vas y ching... a tu madre, sino ya es un: ´Vamos a ir por ti, voy a publicar la puerta de tu casa, te voy a secuestrar, voy sobre tus hijos´; como actor yo no puedo honestamente, me rindo ante esas situaciones, yo sé que perro que ladra no muerde, pero una amenaza de ese tipo, explicó el actor.