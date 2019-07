Anne Hathaway está embarazada y lo presumió en sus redes con una tierna foto

Anne Hathaway se robó la luz de los reflectores con su más reciente foto de Instagram, la actriz confirmó que está embarazada y esperando muy feliz a su segundo hijo.

De acuerdo con Quién, los fans de Anne Hathaway pensaron que se trataba de una caracterización de la actriz, pero con el pie de foto que esribió en la publicación todo quedó claro.

No es para una película #2. Dejando las bromas de lado, Para todos los que atraviesan la infertilidad y el infierno para concebir, sepan que no es una línea recta para mi embarazo. Les mando extra amor.

Hasta el momento la imagen en menos de una hora ya registra más de 490 mil me gusta y hay varios mensajes felicitando a la histrión por su embarazo.

Anne Hathaway de 36 años está casada con Adam Shulman desde hace 7 años, la pareja tiene un hijo llamado Jonathan y muy pronto los tres recibirán al cuarto miembro de la familia HathawayShulman.

Recordada por su actuación en El diario de la princesa, Hathaway es una de las actrices más queridas de Hollywood y recientemente confirmó que ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos. Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad", ha asegurado la ganadora al Oscar a su paso por el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'.

