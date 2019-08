Amor de entrada por salida: Los matrimonios fugaces de las celebridades

"Juran amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe". Las celebridades parecen no estar familiarizadas con esta frase y mucho menos con el "y vivieron felices por siempre". Tal parece que el amor y la fama no es una buena mezcla, si en condiciones "normales" las relaciones de pareja suelen ser complicadas, con factores externos pueden ser letales.

Te presentamos un listado de los famosos que se juraron amor eterno y terminaron con sus matrimonios en menos de 9 o 15 días; algunos duraron un poco más y también hubo quien rompió sus votos en plena luna de miel.

ASÍ FUERON LOS MATRIMONIOS FUGACES DE LAS CELEBRIDADES:

CRISTIAN CASTRO Y CAROL VICTORIA

Cristian Castro se ha casado tres veces. El primero, con Gabriela Bo fue de ocho meses, el segundo con Valeria Liberman fue más estable y duró casi cuatro años y tuvieron dos hijos. Sin embargo, "El Gallito Feliz" no ha dejado de creer en el amor y hace menos de un año le pidió matrimonio a la violinista Carol Victoria, publicando un anuncio en un periódico de la Ciudad de México.

Se casaron en una ceremonia privada y pequeña en Mérida, Yucatán donde no acudieron ni los papás del novio: Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés. Se fueron de luna de miel a Europa y a los 28 días aun estando de viaje, se separaron. Cristian aseguró que se debió a que no se conocían bien.

KIM KARDASHIAN Y KRIS HUMPHRIES

A pesar de seis sólidos meses de relación, durante los que fueron inseparables, y una boda "de cuento de hadas", el matrimonio de Kim Kardashian con Kris Humphries solo duró 72 días. Fue ella quien terminó la relación y publicó un comunicado de ruptura que dejó "devastado" al jugador de baloncesto. "Tras haberlo considerado cuidadosamente, he decidido terminar con mi matrimonio. Espero que todo el mundo entienda que no ha sido una decisión fácil, de verdad esperaba que durase para siempre, pero a veces las cosas no salen según lo planeado". Como este, muchos otros matrimonios de celebridades han durado poco más de unos meses.

CARMEN ELECTRA Y DENNIS RODMAN

Carmen Electra y Dennis Rodman se conocieron en Los Ángeles en noviembre de 1998, ocho meses después se casaron en Las Vegas, y su matrimonio solo duró nueve días. El representante de Rodman aseguró días más tarde que el jugador de baloncesto estaba borracho cuando dio el "sí, quiero".

DREW BARRYMORE Y TOM GREEN

Drew Barrymore y Tom Green estuvieron comprometidos durante más de un año, sin embargo, su matrimonio duró solamente nueve meses debido a "diferencias irreconciliables".

BRADLEY COOPER Y JENNIFER ESPOSITO

A finales de 2006, Bradley Cooper y Jennifer Esposito comenzaron su aventura como marido y mujer de cuatro meses. "Lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo de que eso no estaba bien", declaró el actor.

Jennifer también habló de su fugaz matrimonio en uno de sus libros: "A los pocos días, mi relación tocó fondo y, en realidad, a la semana todo había terminado. Sucedió de repente, bruscamente, con la insensibilidad exacta que esperaba de él". Obviamente no son amigos ni existe relación alguna entre ellos.

BÁRBARA MORI Y KENNETH RAY

Bárbara Mori se casó en febrero de 2016 con el beisbolista Kenneth Ray en la Riviera Nayarit, en el Pacífico mexicano. Su matrimonio duró menos de un año y aunque la actriz no ha querido confirmar su separación, tuvo una conferencia de prensa el 17 de agosto en la que apareció sin su argolla de casada.

JOHNNY DEEP Y AMBER HEARD

El matrimonio de Johnny Deep con Amber Heard duró sólo 15 meses, hasta que ella presentó la demanda de divorcio en mayo de 2016. Amber argumentó "diferencias irreconciliables" aunque días después se daría a conocer una versión más sombría, la modelo lo acusó de malos tratos y agresiones físicas, por lo que le pidió 50 mil dólares de pensión al mes.

CHER Y GREGG ALLMAN

Cher y Gregg Allman se casaron en julio de 1975, en Las Vegas. La unión duró apenas unos días antes de que Cher tratase de disolverla. Al final se reconciliaron, solo para acabar divorciándose definitivamente a las pocas semanas.

SHERLYN Y GERARDO ISLAS

El 15 de diciembre de 2014 la actriz y el político disfrutaron de una boda de ensueño y lucieron sonrientes frente a las cámaras. Tristemente el encanto solo duró un año.

KID ROCK Y PAMELA ANDERSON

Otra pareja del club de los cuatro meses es la formada por Kid Rock y Pamela Anderson. Se casaron en 2006 en un yate y rompieron solo unos meses más tarde. La actriz lo hizo público en sus redes sociales, donde escribió: "Divorcio. Sí, es verdad". La historia no acabó bien, el músico acusó a Pamela de fingir un embarazo y un aborto, ella aseguró que los vicios de él habían acabado con la relación.

GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN

La polémica pareja se casó en 2016, luego de casi 10 años de relación y tras el nacimiento de sus dos hijas, Elisa y Alexa. El final de su matrimonio llegó a finales de 2017, cuando Geraldine pudo comprobar la infidelidad de su esposo con la actriz Irina Baeva, con quien el actor entabló una relación sentimental meses después de su separación, comprobando que sí existía un romance previo entre ambos.

JENNIFER LÓPEZ Y CRIS JUDD

Jennifer López es una mujer a la que le gusta y disfruta de la vida en pareja, pero también está en la lista de matrimonios fugaces. Se casó con el coreógrafo Cris Judd a quien conoció durante la grabación del video "Love Don't Cost a Thing"; se casaron en septiembre del 2001 y se divorciaron nueve meses después. Al parecer, él no llevó bien la fama y la atención de la prensa. "Es muy difícil, sientes tu privacidad violada y ya no eres una persona normal", explicó Judd en el 2014.

BRITNEY SPEARS Y JASON ALEXANDER

Sin duda, la que lleva el record del matrimonio más fugaz es Britney Spears, quien se casó con Jason Alexander en 2004. Una noche en Las Vegas los dejó como marido y mujer, pero se separaron después de 55 horas.

LISA MARIE PRESLEY Y NICOLAS CAGE

La hija de Elvis Presley, Lisa Marie, tuvo una breve relación con Nicolas Cage después de conocerlo en el cumpleaños de Johnny Ramone en el año 2000. Se casaron en Hawái en 2002, pero el actor de "La búsqueda" pidió el divorcio solo tres meses más tarde. Sin embargo, se arrepintió en seguida. "Lo más perturbador", declaró Presley años más tarde, "fue cuando me llamó para decirme que lo sentía, que deseaba no haberlo hecho... y cosas por el estilo. No se puede tener una rabieta, llamarme cuatro días más tarde y esperar que todo esté bien de nuevo".

MARC ANTHONY Y SHANNON DE LIMA

La llama del amor entre el salsero y la modelo venezolana se extinguió tras dos años de convivencia como marido y mujer. Los tortolitos se casaron en 2014 en un lujoso evento realizado en República Dominicana.

EDDIE MURPHY Y TRACEY EDMONDS

El actor y la ejecutiva de televisión se casaron en una ceremonia en la isla de Bora Bora el 1 de enero del 2008. 15 días después los dos tomaron caminos diferentes.

MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una de las parejas más aclamadas, a la par que inestables, de Hollywood, anunciaban hace una semana su ruptura tras 8 meses de matrimonio. Fue el representante de la artista quien emitió un comunicado en su nombre: "Esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras se toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad".

