Alfredo Adame asegura que Juan José Origel y Carlos Trejo tiene la culpa de su pleito con Andrea Legarreta

Desde hace unos días somos testigos del pleito entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta y todo parece indicar que no tendrá fin.

De acuerdo a Vanguardia, ahora fue que Alfredo Adame se pronunció ante las declaraciones de Andrea Legarreta en las que aseguró que demandará al actor de televisión por violencia de género.

"Me importa un bledo, me importa un comino, si quiere demandar, que demande a Juan José Origel, a la revista y a Carlos Trejo, que son los que publicaron (los audios)", señaló el ex conductor del programa "Hoy".

Alfredo Adame se lava las manos de la filtración de los audios de @AndreaLegarreta

Recordemos que hace una semana se filtraron unos audios en los que Alfredo Adame afirmaba que Andrea Legarreta le ha sido infiel a su esposo, Erik Rubín con un ejecutivo de Televisa.

"Yo no subí los videos, ni los publiqué, ni nada. Yo como Poncio Pilato, me lavo las manos", reiteró el ex galán de televisión.

Alfredo Adame aseguró que dichos audios estaban en poder de Juan José Origel.

"Esto fue una plática telefónica en un ámbito privado. Yo tengo la libertad de expresarme y de pesar, y sobre todo en un ámbito privado, lo que se me pegue mi regalada gana".

Aunque Alfredo ha señalado a Pepillo como responsable, Pati Chapoy afirmó que esto es falso, pues ella misma ya contacto al presentador y este negó que haya sido él quien hizo públicos los audios donde Adame habla mal de Legarreta.

