Alejandro Tommasi afirma que tenía la cura para el cáncer de Edith González y ella no le creyó

"Edith González habría tenido la posibilidad de curarse del cáncer", así lo afirmó el actor Alejandro Tommasi, quien confesó haberle ofrecido su ayuda a la actriz, sin embargo, ella no le creyó.

De acuerdo con TVNOTAS, Tommasi dijo que tiene el don de curar a la gente de cualquier enfermedad con solo ver y tocar con sus manos. Practica la "sanación crística", que consiste en que el sanador "absorbe energías del cielo y de Dios" y se ayuda de sus manos para trasmitirla.

Alejandro Tommasi explicó que él tenía total disposición para ayudar a Edith pero ella no quiso no creía en dicho procedimiento.

"Ella no creyó en mí ni en las sanaciones... Me enteré de que se fue a Cuba, a que le encapsularan el tumor, pero eso no iba a ser para siempre. Cuando regresó a México le volví a mandar mensajes y le supliqué que me hiciera caso, pero ya no me contestó nada", confesó el actor.

Alejandro explicó que él ya había ayudado a otras estrellas como Manolo Fábregas, María Rubio y Diana Bracho.

"Hacen fila para que los atienda, porque me dicen que se sienten bien", aseguró el actor.

nl