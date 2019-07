Alejandra Guzmán horroriza a sus seguidores con una extraña foto de su rostro

Alejandra Guzmán volvió a dar de qué hablar, pero en esta ocasión no fue por su disputa con su hija Frida Sofía, la cantante compartió en Instagram una extraña foto de su rostro que horrorizó a sus seguidores.

De acuerdo con Publimetro, la Guzmán compartió la foto para anunciar que estaba a punto de llegar a Durango, pues en ese estado ofrecería un concierto.

Para la selfie, Alejandra utilizó un filtro, según ella ad hoc a su estilo rockero, con una peluca rosa, un piercing en la nariz y labios rosados.

Sin embargo, esta edición puso en evidencia las cirugías estéticas a las que se ha sometido la rockera, lo que le valió críticas y burlas, incluso hasta la compararon con la famosa vedette Lyn May.

"Enserio es Alejandra porque no se parece", "Lyn May, te queda súper ese color de cabello", "eres grande Lyn (sic)", "Te miras mal que te pasoooooó??", "Denme un bolillo pal susto", "Desde Colombia te digo... no te apareces a ti. No cambies tu persona", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandra Guzmán.

