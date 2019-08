Adame es "despreciable, misógino y mitómano": Andrea Legarreta

La presentadora de Televisa Andrea Legarreta respondió este jueves a dichos y acusaciones que lanzó en su contra Alfredo Adame y adelantó que ya interpuso demandas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Legarreta comentó que las denuncias son contra la Revista Tv Notas por filtrar el audio de Alfredo Adame, así como contra el conductor.

"Procederé legalmente, ya tengo demandada a la revista que se la vive difamando y metiéndose en la vida privada de los demás", dijo.

Por otra parte, describió a Adame como un "ser despreciable, misógino y mitómano".

Aseguró que Adame miente y no sabe la temporalidad en que sucedieron los supuestos hechos, pues aseguró que ella salió del programa Hoy en 1998, junto a Adame, para luego volver en 2003.



Destacó que si ella hubiera tenido el poder dentro del programa, como asegura el conductor, "muchas personas jamás habrían estado en el programa y otro nunca se hubieran ido".

"He tratado de sacar lo positivo de esta situación vergonzosa, soy mujer que siempre he motivado a otras, a través de consejos. Les digo que no se dejen, que no se queden calladas, que denuncien", lanzó.

"No me voy a quedar callada, porque es darle el ejemplo a mis hijas y personas que me siguen, no puedo quedarme callada ante un insulto", apuntó.