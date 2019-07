Acusan a Daniel Bisogno de golpear a su ex esposa y romperle tres costillas

En los últimos meses, Daniel Bisogno, conductor del programa "Ventaneando", ha protagonizado diversos escándalos, primero fue la difusión de unas presuntas fotos en las que se aparece besando a otro hombre en un antro gay, el anuncio de su divorcio y la traición de su ex amiga Raquel Bigorra. Ahora el conductor vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser acusado de golpear a su ex esposa Cristina Riva Palacio y romperle tres costillas.

De acuerdo TVNotas, una de las causas más fuertes por las que Bisogno y Cristina Riva Palacio se divorciaron, fue porque, supuestamente el conductor es violento, y en una ocasión golpeó a su ex mujer, al grado de dejarla con tres costillas rotas y los ojos morados.

En la entrevista con dicha publicación, la identidad de la fuente (allegado a la familia) se mantuvo de manera anónima, sin embargo, narró cómo Daniel Bisogno llegaba presuntamente borracho y drogado cada que salía de fiesta, y actuaba de manera violenta contra su esposa, a quien, según, en una ocasión la mandó al hospital por los serios golpes que recibió.

Recordemos que cuando se presentaron los primeros escándalos del conductor de "Ventaneando", se reveló que Bigorra, ex amiga y comadre de Bisogno, vendió información de él a la mencionada revista de espectáculos, y que aún quedaban otras portadas más por salir, de acuerdo al supuesto acuerdo que hicieron por la información.

A CONTINUACIÓN, LA ENTREVISTA QUE LA REVISTA TVNOTAS PUBLICÓ ESTA SEMANA CONTRA DANIEL BISOGNO:

¿Con qué la golpeó?

"Lo del ojo se lo hizo con el puño, y lo de las costillas, con un objeto que le aventó, no sé qué, pero debió ser algo grande y pesado para provocar tal afectación; Daniel es un hombre muy enfermo, un psicópata y no le importaron las consecuencias de sus actos".

¿Qué hizo Cristina aquella vez?

"Lo único que se le ocurrió fue llamar a su hermana en cuanto Daniel se distrajo. Le dijo a Anina que fuera por ella y la ayudara; ella no quería encontrarse con Daniel y sólo mandó a su chofer, quien ayudó a sacarla de la casa".

¿Qué pasó después?

"Anina le pidió al chofer que llevara a Cristina a un centro comercial cercano y que ahí los encontraría. Cuando la vio tan golpeada, se puso furiosa y le gritó que no era justo que dejara que Daniel la tratara así, que él era un poco hombre y que tenían que hacer algo".

¿Luego la llevó al médico?

"Así es, y ahí le dijeron que tenía las tres costillas derechas fisuradas, y un derrame en el ojo, por el puñetazo".

¿Levantó una denuncia?

"Sí, las fotos de los golpes y los estudios le sirvieron como pruebas para la demanda de divorcio; sus abogados la ayudaron a realizar todo el proceso debido para levantar una demanda penal en contra de Daniel".

-Continúa...

"Daniel nunca se imaginó que Cristina usara esas pruebas a su favor. Antes de levantar la demanda le mandó todas las fotos para presionarlo, pedirle dinero y una casa cerca de su hermana".

¿Qué hizo Daniel?

"Estaba muy furioso, pues se dio cuenta de que Cristina por fin había encontrado la forma de exigirle; además, para no verse afectado en su carrera, y para que ella no dijera nada, no le quedó otra más que aceptar su negociación. Imagínate si no hubiera aceptado... ella habría hecho públicas las fotos de su golpiza y, como es un delito, Daniel tendría grandes problemas, ya se habría acabado su carrera".

Daniel culpó a Raquel Bigorra de haber filtrado toda la información...

"Así es, lo hizo para desviar la atención de todo lo que salió a la luz, y sobre todo para que no se supiera de la demanda penal".

Dices que Daniel actúa de esta forma porque bebe y se droga...

"Así es, aunque es extraño, pues Cristina decía que él es fanático de echarse su churro de mariguana, y según yo, esa droga te tranquiliza. Seguro lo combina con otras sustancias, pues ella también decía que le veía los ojos desorbitados, acelerado y agresivo".

¿También era agresivo con su hija?

"Sólo con Cristina; a pesar de todo, él trata de ser un buen padre. Cada que pasaba esto, Cristina escondía a la niña para que no lo viera así".

¿Cristina se iba con su hermana cuando él la golpeaba, pero por qué regresaba?

"Cristina sufre de una enfermedad llamada trastorno límite de personalidad, que hace que sus emociones sean muy inestables, y debido a ello, solía dejarse manipular por Daniel".

¿A qué te refieres?

"Se podría decir que volvía con él por miedo; cuando ella se iba con Anina, Daniel le rogaba que volviera a casa, le pedía perdón y le decía que las cosas cambiarían, pero si ella le decía que no, empezaba a amenazarla".

¿De qué modo la amenazaba?

"Le decía que le iba a quitar a la niña, y que a ella la iba a internar; siempre alardeaba de su fama y poder, pues por ser figura pública tenía las de ganar en las demandas, pero después de tantas veces de escucharlo, le dio por su lado".

¿Qué le contestaba Cristina?

"Que, si la volvía a golpear, sacaría a la luz pública que le gustaban los hombres, y de alguna forma sí se reveló. Cristina se dio cuenta de que la mala actitud de Daniel se debía a que él está harto de vivir una doble vida, y que cada que salía en las madrugadas iba a buscar a un hombre con el cual tener relaciones sexuales, y que, para olvidarlo, al regresar a casa sacaba su furia con ella".

¿Qué ha pasado con Cris luego de que se hizo público todo lo que pasó con Daniel?

"La sigue pasando fatal, Bisogno le manda mensajes, le llama para insultarla y la amenaza cada que puede".

¿Y por qué no ha salido a dar la cara ante los medios?

"Porque no quiere que las negociaciones que hizo con Daniel se entorpezcan, ni que él incumpla las cláusulas; en pocas semanas le dará la casa que pidió".

Y Daniel seguirá negando todo lo que se reveló de él...

"Pues sí, quiere ganar tiempo y no le conviene que salgan más cosas. Daniel compró el silencio de Cristina cumpliendo los acuerdos económicos y eso era lo que ella quería", concluyó.

