¿20, 30, 40, 50 o más...? Estudio revela la edad en la que tendrás los mejores orgasmos

Los orgasmos son una mezcla de sensaciones que nos relajan, nos hacen vibrar y perder la razón, pues el placer que nos dan se apodera de nosotros sin que queramos evitarlo.

¿Recuerdas cómo fueron tus primeros orgasmos?, ¿qué tanto han cambiado hasta ahora?, ¿crees que ya no pueden ser mejores? La realidad es que tal vez aun no has tenido los mejores orgasmos.

Todos los orgasmos son especiales y muy ricos a cualquier edad, aunque de acuerdo a la ciencia hay una etapa en donde son perfectos.

La edad perfecta

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Texas, la mejor edad para tener orgasmos más fuertes, más duraderos y placenteros, es a los 36 años, ¿por qué?

Los investigadores indican que esta edad es la mejor porque estás muy lejos de sentirte mayor y tienes la suficiente madurez para perder la vergüenza, además de que eres más abierto a las diferentes prácticas sexuales.

¿Cómo lo descubrieron?

Para descubrirlo, los investigadores y una empresa de métodos anticonceptivos encuestaron a 2.600 mujeres en quienes comprobaron que el placer aumenta con base a la edad. La razón es la confianza.

El 10% de las mujeres de 30 años en adelante, se calificaron como más confiadas de sí mismas y felices de su apariencia a diferencia de las que tenían menos de 30 años.

Sin embargo, los resultados también indicaron que después de los 40 años, los orgasmos son aún mejores.

En el caso de los hombres, la edad en la que la sexualidad es más placentera es a los 50 años además de que tienen niveles similares de satisfacción sexual que aquellos de 20 años.

La mejor hora para tener sexo

Otro hallazgo que se encontró fue la mejor hora para tener sexo, la cual depende del ritmo circadiano.

En el caso de las parejas que se encuentran en la décadas de los 30, la hora ideal es las 08:20 horas, mientras que quienes son mayores de 40 años lo mejor es a las 22:30 horas, ya que se libera la oxitocina u "hormona del amor" que ayuda al cerebro a relajarse y a establecer relaciones afectivas duraderas.

Sin importar la edad que tengas, lo importante es disfrutar al máximo cada momento, no sentir pena por intentar algo nuevo y dejarte llevar sin pensar en nada más.





