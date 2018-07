Estos son los estrenos de Netflix para agosto 2018

REDACCIÓN 26/07/2018 02:47 p.m.

A unos días de que empiece agosto, la plataforma de streaming Netflix dio a conocer los estrenos y novedades que tendrá para ese mes.

Entre los que destacan la nueva temporada de "Better Call Saul" y "La Casa de las Flores", la serie de Manolo Caro con Verónica Castro como protagonista.

A continuación te compartimos el listado completo de estrenos de Netflix para agosto:

Series

"Better Call Saul", la cuarta temporada del spin-off de "Breaking Bad" llega el siete de agosto.

"La Casa de las Flores" se estrena el 10 de agosto.

"The Blacklist", la quinta temporada se podrá ver el 5 de agosto.

Otras opciones en series son:

"Marlon" (22 de agosto)

"Ozark" (31 de agosto)

"(Des) Encanto" (17 de agosto)

"The Innocents" (24 de agosto)

"Gul" (24 de agosto)

"Ray Donovan" (7 de agosto)

"Insatiable" (10 de agosto)

"El menú de los millonarios" (10 de agosto)

Películas de estreno en Netflix

"Hija de su padre", estreno: 3 de agosto.

"Big Fish & Begonia2, estreno: 17 de agosto

"I kill giants", estreno: 6 de agosto.

1 de Agosto

"Aliados"

"Jack Reacher: nunca vuelvas atrás"

"Superfumados"

"El día de mañana"

"Hope Floats"

"Los pingüinos del Sr. Poper"

"Sed de mal"

"Crank: Veneno en la sangre"

"For Keeps ¡La que hemos armado!"

"Regreso al lago azul"

"Gigantes hacia la victoria"

"Christine"

"El padrastro"

"A Chinese Odyssey (Parte I y Parte II)"

"Legend of The Fist: The Return of Chen Zhen"

"Invisible"

2 de agosto

"Si fuera fácil"

"Para sempre Chape"

3 de agosto

"La segunda vida de Brij Mohan"

7 de agosto

"Contratiempo"

"Chennai Express"

8 de agosto

"Inferno"

9 de agosto

"Una pandilla de pillos"

"Perdida"

10 de agosto

"El paquete"

"Monster Trucks"

"The Birth reborn"

11 de agosto

"Session 9"

17 de agosto

"A todos los chicos de los que me enamoré"

"El autor"

23 de agosto

"Hannibal"

"The Lodgers"

24 de agosto

"The After Party"

"xXx: reactivated"

"Ant-Man"

"Meet the Blacks"

29 de agosto

"Love actually"

"Bridget Jones: Sobreviviré"

"La milla verde"

"One day"

31 de agosto

"Las leyes de la termodinámica"

Nuevos documentales en Netflix

"Internet y el nuevo periodismo", estreno: 23 de agosto.

"Zion", estreno: 10 de agosto.

Otras novedades en documentales

9 de agosto

"The Most Unknown"

10 de agosto

"Demetri Martin: the overthinker"

19 de agosto

"El investigador: historia de un crimen británico"

24 de agosto

"The Magic Pill"

"The power of Grayskull"

"Bert Kreischer: Secret Time"

31 de agosto

"The Comedy Lineup" Parte 2

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

"Pinky Malinky", estreno: 17 de agosto.

"The Ponysitters Club", estreno: 10 de agosto.

Otros estrenos

1 de agosto

"El patito feo que surcó los cielos"

10 de agosto

"Monster Trucks"

17 de agosto

"Dragones: hacia nuevos confines" T3-4

Estreno 26 de agosto

