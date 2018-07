Conductora de Televisa recibe amenazas de muerte; exhibe "acoso" de TV Azteca

REDACCIÓN 25/07/2018 06:16 p.m.

La hora conductora de Televisa, Lolita Cortés, se encuentra en medio de la polémica luego de recibir amenazas de muerte y denunciar el "acoso" de TV Azteca en su contra; la problemática tuvo tal exposición en redes sociales que los seguidores de la cantanteĀ consideraron el asunto como escalofriante,

De acuerdo con LNN, Cortés por fin rompió el silencio y reveló al El Diario Basta!, las amenazas de muerte y las palabras fuera con las que la han estado atormentando a través de redes sociales.

Las intimidaciones surgieron después del inconveniente que tuvo Lolita Cortés con su arrendataria, quien despotricó en contra de la cantante por supuestamente deber varios meses de renta en una de las viviendas en las que presenta el proyecto Teatro en Corto, en Coyoacán; un hecho que permanece en plano de rumor.

Con mis @boullevardco #depieporlamujer Una publicación compartida de lolacortesreal (@lolacortesreal) el 24 Jul, 2018 a las 4:15 PDT

Por su parte, Cortés declaró que tomará acciones legales. Esto fue lo que dijo la crítica:

Ayer recibí amenazas de muerte en mis redes por este tema y lo que hice fue guardarlas porque inmediatamente le hablé a mis abogados para informarles de la situación. No me había dado cuenta y mi hermana me avisó de lo que estaban poniendo y bueno pues yo no sé lo que se hace en estos casos, pero lo pondré seguro en la policía cibernética.

Incluso, Cortés confirmó que los reportajes que TV Azteca presenta sobre el incidente, en lugar de informar parecen una "guerra sucia" en su contra, por rechazar el proyecto de la televisora para participar como jurado en el programa "La Academia".

"Los reportajes son mentiras que la gente de TV Azteca hace, porque ellos están molestos conmigo y sobre la demanda que según pusieron en mi contra no me ha llegado nada; ese tema me lo dejaron claro mis abogados".

nl

