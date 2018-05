Thomas Markle

El papá de Meghan Markle no irá a su boda con el Príncipe Harry, no quiere avergonzarla

El padre de Meghan, dijo que tras la polémica por sus fotos, prefiere no ir a la ceremonia para no avergonzar a su hija

REDACCIÓN 14/05/2018 07:48 p.m.

El próximo 19 de mayo, Meghan Markle y el príncipe Harry se casarán, un evento de importancia global y el padre de la novia no estará presente para entregarla en el altar (FOTO TOMADA DE WEB)

De acuerdo con el sitio TMZ, Thomas Markle, padre de Meghan Markle, no asistirá a la boda de su hija con el Príncipe Harry porque no quiere avergonzar a la ex actriz. Uno de los momentos claves durante la ceremonia ya no sucederá, Meghan no caminará del brazo de su padre para entrar a la iglesia.

De acuerdo con HuffPost, Thomas Markle está muy apenado por el escándalo de la venta de unas fotografías, por eso decidió no acudir a la boda, no quiere herir a su hija ni a la familia real.

El papá de Meghan explicó a TMZ, que el último año ha sido acosado por los paparazzi que lo han captado en momentos incómodos, por ejemplo cuando compró cerveza, que asegura no eran para él, o paseando solo con atuendos poco favorecedores.

A raíz de esto, una agencia le propuso hacerle unas fotografías mientras buscaba el traje para la boda y, otras, en las que buscaba fotos de su hija y el Príncipe Harry, oferta que aceptó.

Según TMZ, Thomas Markle posó en un intento de recuperar su imagen, pero, admite, se arrepiente de haberlas hecho, pues no fue su idea, sino de la agencia.

A raíz del compromiso de Meghan Markle, futura duquesa de Sussex con el Príncipe Harry, el padre de esta asegura que le han ofrecido hasta 100 mil dólares por una entrevista, mismos que ha rechazado.

Por su parte, el Palacio de Kensington publicó un comunicado en el que explican que Thomas Markle no asistirá a la boda y piden respeto para Harry y Meghan.

BREAKING: Kensington Palace has released a statement following the news that Thomas Markle will no longer be attending the #RoyalWedding pic.twitter.com/6Z7WPpmsYc — Charlie Proctor (@MonarchyUK) 14 de mayo de 2018

Hace seis días Thomas sufrió un ataque al corazón, pero logró que sus médicos le dieran permiso para acudir a la boda de su hija, aunque no sirvió de mucho pues de todas maneras no acudirá.

Por otro lado, se sabe que Meghan llegará a la Capilla de St. George con su mamá Doria Ragland.

nl

LEA TAMBIEN ¿Quién es Meghan Markle la prometida del Príncipe Harry? Este 19 de mayo Meghan Markle y el Príncipe Harry unirán sus vidas en matrimonio

LEA TAMBIEN La historia del Príncipe Harry y sus antiguos amores Te compartimos la lista de las ex novias del Príncipe Harry, algunas están invitadas a su próxima boda

LEA TAMBIEN Esta película de Meghan Markle predijo su romance con el Príncipe Harry Literalmente, la actriz encontró a su príncipe azul y su historia es de película