"Arriesguen con prudencia": Papa aconseja a jóvenes ante elecciones

Mediante una videoconferencia desde Roma el Sumo Pontífice se dirigió en particular a quienes representan el futuro de México

NOTIMEX 11/05/2018 07:06 p.m.

Papa Francisco en videoconferencia con jóvenes mexicanos (Foto: Web)

El Papa Francisco pidió a los jóvenes soñar a lo grande, arriesgar con prudencia y no jubilarse antes de tiempo, y a quienes tendrán la responsabilidad de votar en las próximas elecciones, los exhortó a mirar sus raíces y ver a futuro.

Mediante una videoconferencia desde Roma y en la que hubo diversos enlaces, uno con México, en el gimnasio "Ring Central" en la capital del país, el Sumo Pontífice se dirigió en particular a quienes representan el futuro.

"Les diría a los jóvenes que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos, de mirar más allá, saber que un sueño puede anclarse en una realidad. También les diría que no se dejen robar la esperanza ni la capacidad del soñar", expresó.

Los llamó a pelear por la vida y por sus ilusiones particulares, a que no se jubilen antes de tiempo porque "no hay cosa más triste que ver a un joven de 15, 20, 25 años jubilado, que no se anima. Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia".

A esta nueva generación, le pidió voltear a las raíces de sus respectivos pueblos o lugares de origen antes de seguir adelante.

"Una última sugerencia, ustedes que nacieron ahora no se olviden que el mundo no empezó con ustedes, la Patria no empezó con ustedes, miren a las raíces de sus pueblos y sus familias que le dieron identidad a esos pueblos, tomen esas raíces y den el paso adelante", les manifestó.

A quienes tendrán la oportunidad de votar en las elecciones presidenciales de sus respectivos países, como es el caso de México, el Papa Francisco les pidió: "miren las raíces, miren el futuro y den el paso con el otro pie bien apoyado, cuando tengan apoyado uno den el otro y así pueden seguir adelante".

Este día y mediante enlaces, el Sumo Pontífice inauguró las nuevas sedes de su fundación "Scholas Ocurrentes" en Argentina, Mozambique y Colombia, además de hacer una conexión a Miami, Florida, en Estados Unidos.

