Panteón Rococó prepara su "último ska" y todos se preguntan si es el adiós de la banda

Las redes sociales se escandalizan tras el rumor sobre la separación de la famosa banda de Ska, Panteón Rococó. A través de sus cuentas oficiales la agrupación anunció #ElÚltimoSka los que parece ser el broche de oro de sus alumes, así como el fin de su historia musical.

De acuerdo con Publimetro, Panteón Rococó lleva 23 años ininterrumpidos de trayectoria artística. Esta semana la banda conformada por Luis Román Ibarra "Dr. Shenka" (voz), Darío Espinoza (bajo), Leonel Rosales (guitarra), Felipe Bustamante (teclados), Paco Barajas (trombón), Rodrigo Bonilla (guitarra), Misael Oseguera (saxofón) y Tanis (percusión), agradeció a su público haberla acompañado por tantos años.

"Desde 1995 el Panteón Rococó ha llevado la energía del ska a toda la gente de México, y el mundo que ha disfrutado su música. 23 años más tarde lo más importante es haber compartido con ustedes cada uno de nuestros proyectos. Gracias", dice la publicación.

LA BANDA

Formada en 1998, la banda adoptó su nombre de la obra teatral del mexicano Hugo Argüelles El cocodrilo solitario del panteón rococó escrita en 1981.

Discografía

Toloache pa' mi negra (1997).

A la izquierda de la Tierra (1999).

Compañeros musicales (2002).

Tres veces tres (2004).

Panteón Rococó (álbum) (2007).

Ejército de paz (2010).

Ni carne ni pescado (2012).

Álbumes en Vivo

10 años: Un panteón muy vivo (2006).

XX años (2016).

Singles & EP's

Viernes de webeo 2014

Fugaz (En Vivo) (Con Rubén Albarrán) Sencillo promocional del concierto de XX Años 2016.

La Dosis Perfecta – Single (Re-Edit) (Con Astros de Mendoza) 2016.

Mi Tierra (Single) (Con Ritmo Peligroso) 2017.

