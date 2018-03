NUEVO ANUNCIO DE MORENA

Los panistas en el Consejo Asesor Electoral de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos Historia, presentó este fin de semana a su Consejo Asesor Electoral

05/03/2018



Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos Historia, presentó este fin de semana a su Consejo Asesor Electoral que tienen pasado panista.

Dicho equipo tiene por objetivo, cuidar el voto hacia las elecciones del 1 de julio.

A través de un video publicado en sus redes sociales afirmó que ese equipo se encargará de la observación de las elecciones con el fin de que sean limpias y libres.









AMLO estuvo acompañado del senador José María Martínez; el abogado constitucionalista, Jaime Cárdenas; Germán Martínez ; Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); y la senadora Gabriela Cuevas, a quienes López Obrador presentó como integrantes del Consejo.

En la reunión, asimismo, destacó que, el equipo tendrá como tarea cuidar el proceso desde ahora. "Desde antes del día de la jornada como suele pasar, para que no se utilice el dinero del presupuesto o dinero de procedencia ilícita para beneficiar a candidatos, a partidos, para la compra del voto".

El tabasqueño apuntó que pidió a ese grupo, elaborar un plan de acción para lograr los objetivos del consejo. "Vamos a estar dándole seguimiento con este equipo la actitud del Gobierno, no queremos intervencionismo del Gobierno en este proceso electoral, que corresponde a organismos independientes, a organismos autónomos y sobre todo a los ciudadanos".

El pasado panista de tres consejeros

Tres de los cinco consejeros que presentó AMLO tienen un extenso pasado panista.

Germán Martínez, el ex presidente del PAN será encargado de cuidar el voto de Morena en la próximos comicios. Martínez fue un acérrimo adversario de AMLO durante dos gobiernos panistas.

El ex dirigente sorprendió a propios y extraños luego de que Morena presentara su lista de candidatos al Senado de la República por la vía plurinominal.

Germán Martínez aseguró en varias entrevistas que, "Después de nueva años uno se tranquiliza, después de nueve años uno madura, y después de nueve años uno da pasos al frente. No me arrepiento de lo que he sido, no me arrepiento de lo que soy y no me arrepiento de lo que seré a lado del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador".

Germán Martínez formó parte del blanquiazul desde 1988, y fue pieza fundamental del triunfo de Felipe Calderón en las elecciones de 2006. AMLO acusó en su momento al ex presidente del PAN por haberle robado esas elecciones.

Gabriela Cuevas quien fuera presidenta de la comisión de relaciones exteriores del Senado, y después de 23 años de militancia en el PAN, también forma parte del consejo que cuidará el voto de Morena el 1 de julio.

Cabe recordar que hace doce años, en 2005, cuando Gabriela Cuevas era diputada en la Asamblea Legislativa, pagó los dos mil pesos de la fianza que un Juez impuso a Andrés Manuel López Obrador para evitar que fuera a la cárcel y se hiciera el "mártir" por el caso del predio El Encino.