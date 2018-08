Nacen pandas rojos en peligro de extinción en zoológico de Nueva York

El día de ayer por la tarde un zoológico de Nueva York anunció el nacimiento de gemelos de panda rojo, una especie nativa de Asia y en peligro de extinción.

La funcionaria del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, informó que se trata de dos machos que nacieron el 21 de junio en el zoológico de Rosamond Gifford, en Syracuse.

CAUTION: Cute Baby Red Panda's have been born at the @SyracuseZoo! County Exec Mahoney introduced Loofah & Doofah to some lucky summer zoo campers this morning! ???? pic.twitter.com/wp7AAG1OV6