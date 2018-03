ESCÁNDALOS

Diez datos que debes saber sobre ''Pancho'' Colorado

Colorado saltó a la fama luego del escándalo por la compra de caballos de carreras, forma en la que habría lavado dinero para el cártel de ''Los Zetas''

VERACRUZ (La Silla Rota).- La muerte del empresario veracruzano Francisco "Pancho" Colorado se convirtió en una de las noticias de relevancia en los espacios informativos de México.

Colorado saltó a la fama luego del escándalo por la compra de caballos de carreras, forma en la que habría lavado dinero para el cártel de Los Zetas.

Aquí te compartimos 10 puntos para entender quién es este empresario, que además está ligado a personajes como el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

1. Francisco "Pancho" Colorado Cessa, es un empresario originario de Tuxpan, Veracruz.

2. Era dueño de ADT Petroservicios, empresa que logró hasta 28 contratos entre 2004 y 2011 con Pemex, 25 de exploración y Producción, por mil 405 millones de pesos. La empresa fue usada para ocultar actividades de lavado de ''Los Zetas'', según información del periódico Reforma.

3. Se le vincula con el ex gobernador Fidel Herrera, luego de que este expresara que Pancho Colorado le facilitó "¡Espléndidos!" caballos pura sangre para una cabalgata realizada en mayo de 2006, y que llamó la "Cabalgata por la Fidelidad".

4. Es precisamente la compra de caballos, el tema que lo lleva a prisión. En junio de 2012, el Gobierno de los Estados Unidos acusa al empresario tuxpeño por lavado de dinero para el Cártel de Los Zetas, y se le señaló por acumular más de 400 caballos de carretas en ese país.

5. Ese mismo año, el rancho La Flor de María, propiedad de Colorado Cessa (ubicado en la carretera federal Tuxpan-México) fue escenario de un enfrentamiento entre Zetas y elementos de seguridad federal, que dejó dos muertos y al menor 26 detenidos.

6. Un agente del FBI dijo tener pruebas de que personas que se presentaban en subastas de caballos, usaban dinero de cuentas de Pancho Colorado o ADT Petroservicios. Estas pruebas, provienen de rastros que dejó Miguel Ángel Treviño Álvarez, el Z-40, que fueron seguidos por los agentes.

Por su parte Colorado Cessa aseguraba que la compra de caballos fue parte de una serie de amenazas de muerte y extorsiones del cártel.

7. Fue sentenciado a 20 años de prisión en 2016, determinación ratificada recientemente, que llevó al decomiso de sus cuentas bancarias con 25.5 millones de dólares y un avión Beechcraft King Air b200, con valor de dos millones de dólares y un Hawker 800xp rematado en 2.2 millones de dólares.

8. José Carlos Hinojosa, contador del Cartel del Golfo, dijo que alrededor de 6 millones de dólares fueron otorgados a la empresa de Colorado para fortalecerla y trabajara para proyectos del gobierno; además, aseguró que Efraín Teodoro Torres, alias el "Z-14", se decía "compadre" del empresario.

9. Tuvo dos juicios: el primero en Texas por conspiración para defraudar a Estados Unidos, por soborno de funcionarios públicos y por lavado de dinero; y otro en Shreveport, en el norte de Louisiana, acusado de sobornar a Sam Parks, un juez federal, con 1.2 millones de dólares.

10. Colorado murió preso en Texas, Estados Unidos, a causa de un infarto. En 2014, le dijo en entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva: ''Yo no me voy a morir aquí. Diles en México que no me voy a morir aquí. Y diles que esto es una gran injusticia''.

