RESACA ELECTORAL

Los cinco grupos que buscan dominar al PAN

Después de la derrota de Ricardo Anaya, cinco son los grupos internos del panismo que buscarán llegar a la dirigencia nacional

ESTÉFANA MURILO 06/07/2018 08:17 p.m.

Con la derrota presidencial de Anaya quieren recuperar las riendas del partido. (Especial).

Tras la derrota electoral del pasado 1 de julio, donde Acción Nacional obtuvo una votación del 22.27% a nivel presidencial y tiene aseguradas, según resultados preliminares, dos de las nueve entidades en juego -Guanajuato y Yucatán, ya que Puebla está por diputarse en tribunales- las tribus internas del PAN se preparan para competir por la dirigencia nacional.

El 9 de diciembre de 2017 Ricardo Anaya solicitó licencia para dejar la dirigencia del PAN, y así contender por la presidencia bajo el abanderamiento de la alianza "Por México al Frente" que también integraron PRD y MC. En ese momento dejó al mando a uno de sus aliados: Damián Zepeda quien actualmente preside el partido.

Sin embargo después de perder frente a Andrés Manuel López Obrador, por una diferencia de 30 puntos porcentuales, ya hay llamados de liderazgos albiazules para renovar la dirigencia nacional lo cual según los tiempos estatutarios debe ocurrir en el mes de agosto.

Esta semana la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se pronunció en ese sentido. Los gobernadores panistas José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Manuel Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, pronunciaron en un mensaje conjunto que es momento de que el PAN se reencuentre con sus orígenes, ideales y principios.

Esto dificultaría a Ricardo Anaya y a sus cercanos mantener el control de Acción Nacional, el partido de oposición más consolidado tras la amplia victoria de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. De ahí que otros grupos estén buscando postulaciones para hacerse con la dirigencia partidista.

--Grupo Guanajuato

Encabezado por el actual gobernador Miguel Márquez, a quien en algún momento se le consideró como uno de los "presidenciables" de Acción Nacional, el "Grupo Guanajuato" es el más consolidado del momento.

En Guanajuato, bastión albiazul, la estructura panista no solo logró mantener la gubernatura con Diego Sinhué, extitular de Desarrollo Social del actual mandatario, además fue esta entidad la única donde Ricardo Anaya captó más votos que López Obrador.

Es por eso que hasta el "Grupo Guanajuato", es reconocido actualmente por propios panistas, como el más exitoso y con todo el capital político para hacerse de la dirigencia partidista.

--Grupo Yunes

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, es otro actor detrás de la dirigencia del PAN, aunque con menos influencia después de la derrota de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez frente al morenista Cuitláhuac García.

El veracruzano también tendría intereses de buscar un posicionamiento a nivel de partido. Entre su círculo cercano se encuentran algunos liderazgos locales, ex funcionarios, ex presidente municipales y otrora legisladores, entre ellos, Manuel Muñoz Ganem ex director general de administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el sexenio de Felipe Calderón; José Luis Lagunes López, cercano a Miguel Ángel Yunes Linares desde el gobierno de Patricio Chirinos; y Enrique Ampudia Melo, quien durante la gestión de Patricio Chirinos controlaba la información política y policiaca de la entidad.

--Los Calderonistas

Otro grupo que sigue vigente pese a la abierta disputa con la actual dirigencia es el del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien mantuvo su militancia aún después de la renuncia de su esposa Margarita Zavala por su disputa con Ricardo Anaya en torno a la candidatura presidencial.

En este grupo hay liderazgos como los ex gobernadores Alberto Cárdenas, de Jalisco; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León, y Guadalupe Osuna, de Baja California. El secretario técnico del Consejo Político es Manuel Gómez Morin Martínez del Río, nieto del fundador del PAN y ex funcionario del gobierno de Calderón.

Alberto Cárdenas

También se enlistan Patricia Espinosa Torres, ex subsecretaria del Trabajo; Myriam Arabian, ex delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla quienes incluso formaron parte del equipo de la ex primera dama, Margarita Zavala, cuando se hizo de la candidatura por la vía independiente a la que renunció antes de la contienda.

--Los Anayistas

Otro grupo que quiere mantener su posición en el CEN del PAN, es el equipo de Ricardo Anaya Cortés.

De acuerdo con panistas entrevistados Damián Zepeda, a quien Anaya dejó al cargo tras renunciar a la dirigencia para competir en la elección presidencial, podría postularse para dar continuidad al frente de la dirigencia del partido. No obstante, se presume complicado dado los resultados del 1 de julio.

Esta tribu también está integrada por otros liderazgos entre ellos: Fernando Herrera Ávila, actual coordinador del PAN en el Senado; Marko Cortés, coordinador del partido en la Cámara de Diputados; y Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

