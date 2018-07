HUBO CONFUSIÓN

Avizoran panistas crisis luego de elecciones: Romero, un obstáculo

El mal resultado lo atribuyen a que el Frente no representó valores panistas, ni dejaron claras sus posturas sobre temas polémicos, como el aborto

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 03/07/2018

Pese a ir con el Frente, al albiazul no le funcionó la fórmula en la CDMX. (La Silla Rota / Sharenii Guzmán).

El Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo uno de los peores resultados electorales en la Ciudad de México, pese a ir en coalición con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, consideraron militantes panistas de a pie consultados por La Silla Rota.

Perdieron Miguel Hidalgo, y aunque refrendaron Benito Juárez -que nunca han perdido desde el año 2000- lo hicieron gracias a los votos de sus aliados, los perredistas, dijo Sergio Álvarez. Además gobernarán Coyoacán y Venustiano Carranza, con el PRD.

Por su parte, Manuel Gómez Morín, descendiente del fundador del PAN con el mismo nombre, reconoció que los resultados no eran los que se esperaban, ya que se tenía la expectativa de que se ganaría Miguel Hidalgo, la cual los panistas obtuvieron hace tres años con Xóchitl Gálvez.

"No me preocupa que se haya perdido sino con quién, que no tiene buenas credenciales", dijo, en referencia a Víctor Hugo Romo, el candidato de Morena.

Reconoció que es difícil aceptar que los resultados del 1 de julio hayan sido así, ya que se aliaron con el PRD que venía gobernando la ciudad, y eso evitó que el PAN tuviera peor votación.

Recordó que el mejor momento fue en el año 2000 -cuando ganaron siete delegaciones-, y desde entonces han venido a la baja.

Para Mónica Mejía, la alianza trajo distintas complicaciones, como que el PRD llevaba mano para escoger candidatos a las alcaldías en donde gobernaba, y el PAN hizo lo propio en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde eran gobierno.

Por lo tanto, los panistas no pudieron participar en la elección de un candidato o candidata para otras delegaciones, como en Tlalpan, donde ella consideró que el PAN podía tener opciones de ganar.

La inconformidad era a tal grado que cuando fue el cierre de campaña de la candidata a jefa de Gobierno, Alejandra Barrales en la explanada de Tlalpan, a los perredistas les dieron banderas con el logo del PAN y a los panistas banderas perredistas; pero al concluir los perredistas aventaron las banderas albiazules y quedaron en el suelo, lo que molestó a los militantes de Acción Nacional.

Aunque ya desde antes de la elección se preveían malos resultados, pensaban que refrendarían Miguel Hidalgo con ventaja y que con el Frente, Tlalpan podía ganarse. Eso no ocurrió.

Pese a que Mónica Mejía reconoció que parte de los malos resultados son por el efecto Andrés Manuel López Obrador, también dijo que ya se preveía que habría tropiezos, porque persistía la incompatibilidad de temas, como en el del aborto, al que el PAN se opone, pero el PRD lo apoya.

En el caso de Barrales sentían que no representaba a los valores panistas.

A LA BAJA

Lejos quedaron esos días en que el Partido Acción Nacional (PAN) celebraba que bajo el efecto Fox, ganó en el 2000 siete delegaciones y estuvo cerca del triunfo a la Jefatura de Gobierno con Santiago Creel. Ese año ganaron en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Pero desde entonces, sus resultados van a la baja. En el 2003 sólo obtuvieron Miguel Hidalgo y Benito Juárez; para 2006 ganaron Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez; mientras que en 2009 triunfaron en Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

En 2012 fue su peor año y sólo repitieron en Benito Juárez. En 2015, hace tres años, ganaron otra vez Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En la elección de este 1 de julio con la coalición "Por la CDMX al Frente" -conformado por ellos, el PRD y Movimiento Ciudadano- ganaron Venustiano Carranza y Coyoacán, que ya eran gobernadas por el PRD, y Benito Juárez, pero dejaron Miguel Hidalgo, donde estaba la panista Xóchitl Gálvez.

ACUSAN IMPOSICIÓN

Velarde señaló que la decisión de ir en un Frente fue tomada por grupos hegemónicos, encabezados por Ricardo Anaya a nivel nacional, y a nivel local por Jorge Romero, pero se excluyó a los hegemónicos de a pie, lo que acabó con el equilibrio de pesos y contrapesos.

Criticó que en la ciudad, la negociación con el PRD no sólo se llevará a candidatos a jefes delegacionales donde gobernaba el PRD, sino que también a los concejales que podían acompañarlos en su fórmula.

Por su parte, Mejía expresó que a nadie le preguntaron sobre la alianza, y que hubo prisa en que Anaya fuera candidato; por ello hubo descontento a nivel nacional y capitalino, pues escuchó a muchos compañeros que iban a votar por una opción distinta al Frente.

REFUNDACIÓN COMPLICADA

A nivel nacional se ha deslizado la idea de una refundación del partido, encabezada por los gobernadores panistas. A Mejía se le pregunta sobre el tema y en su opinión es complicada, porque el partido está tomado por Jorge Romero, ya que el exjefe delegacional de Benito Juárez y actual secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, controla el padrón de militantes, a su parecer.

"Es difícil. La gente de Romero tiene metidas a pequeñas mafias y desde que se abrió el partido puede votar cualquiera del padrón, y sin ser panistas tomar decisiones".

En la misma concordancia está Velarde, quien acusó a Romero de controlar al panismo local y no permitir que otros ocupen puestos o cargos, aparte de los de su grupo, y por ello el partido podría hasta diluirse en la capital, pronosticó.

Cuestionados sobre cómo Jorge Romero tiene el control partidista en la capital mientras que el dirigente es Mauricio Tabe, cada uno tiene su punto de vista. Para Mejía, se trata de que Romero lo ha rebasado.

"Tabe no es una mala persona. Es preparado, capacitado, pero se lo ha comido Jorge Romero".

Para Velarde, es más bien un asunto de complicidad entre ambos. "Si decides ser presidente de partido, debes tomar decisiones".

Gómez Morín evitó dar su punto de vista sobre Romero, y pidió aprender sobre los errores.

Tampoco quiso hacer un juicio al respecto porque la decisión de participar en el Frente por la CDMX se hizo sin tomar en cuenta a las bases, además que la modalidad en que participaron cambió las reglas de elección de candidatos.

