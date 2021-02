Dirigente del PAN-Morelos da candidaturas a sus hermanos

Morelos (La Silla Rota).- Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos criticaron que los dos hermanos de Juan Carlos Martínez Terrazas, dirigente estatal de ese instituto político, hayan sido nombrados candidatos de representación proporcional.

En conferencia de prensa Óscar Velazco, ex presidente de Acción Nacional en Morelos, informó que sin consultar a la militancia, la Comisión Permanente del Comité ejecutivo Estatal designó a Adrián Martínez como candidato a primer regidor en Cuernavaca y a Oscar Daniel Martínez como candidato plurinominal a diputado federal.

“El día de hoy un grupo de panistas decidimos dar a conocer la situación que está prevaleciendo al interior del PAN a nivel estatal en donde hemos advertido muchos abusos y excesos por parte de la actual dirigencia, concretamente del Presidente Juan Carlos Martínez Terrazas, quien pues en un alarde de abusos, de incongruencia, incluso en contra de lo que él mismo prometió en su campaña para hacerse de la dirigencia estatal designa a sus dos hermanos como candidatos por la vía de la representación proporcional.

A su hermano Adrián Martínez como candidato a primer regidor en Cuernavaca y a su hermano Oscar Daniel Martínez como candidato a diputado federal por la vía plurinominal en la lista que se integra a nivel nacional por parte del CEN”, dijo Velazco.

La militancia, agregó, no tuvo oportunidad de elegir a sus candidatos.

La decisión de la Comisión Permanente, que encabeza Terrazas, será impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral.

“Vemos pues que únicamente se utilizó a los órganos de decisión del partido para avalar estos abusos, pero sobre todo porque los militantes ni siquiera tuvimos oportunidad de votar por nuestros candidatos, algo que él se comprometió en campaña, en donde dijo que iba a hacer valer la voluntad de los militantes a través de procesos internos, eso no fue así, fueron designaciones directas de la Comisión Permanente que el mismo presidente está al frente.

“Desde hace dos meses que se advertía sobre esta situación se le hizo saber al comité ejecutivo nacional, se elaboró una carta donde fue firmada por muchos panistas y en esta ocasión volveremos a hacer lo mismo, además hemos interpuesto recursos de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral, donde esperemos que se determine lo más conveniente para el partido porque, insistimos, no puede ser que vayamos a un proceso electoral con este desgaste interno, producto de la imposición, no de un grupo, sino de un círculo familiar que hoy detenta el poder en Acción Nacional”, expresó el ex dirigente.