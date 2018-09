Roberto Palazuelos asegura que los hombres mayores son mejores al hacer el amor

REDACCIÓN 19/09/2018 05:23 p.m.

Roberto Palazuelos no sólo ve con buenos ojos la actual relación de su ex colega Luis Miguel con la modelo Mollie Gould, de 19 años, sino que él aseguró que quisiera sentar cabeza con alguien al menos dos décadas menor, pues mencionó que las mujeres prefieren hombres mayores porque son mejores al momento de hacer el amor.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Palazuelos hizo las polémicas declaraciones ante las cámaras del programa "Hoy" cuando lo cuestionaron sobre el nuevo noviazgo de Luismi con una mujer más joven.

Ellas te inyectan energía, ya sabes. Les encanta estar con hombres más grandes porque les enseñas, porque somos más caballerosos, más interesantes, mejor al hacer el amor; tenemos más dinero. Son muchos factores que creo que funcionan bien, aseguró el "Diamante negro".

Cuando yo llegue a formalizar quiero llevarle mínimo 20 o 25 años a la mujer con que formalice, añadió.

Palazuelos explicó por qué preferiría estar con una mujer mucho menor:

Ellas están como esponjas absorbiendo todo lo que tú ya traes. Te inyectan la energía que ya perdiste, pero tú les das toda esa sabiduría: hay niñas que se angustian mucho con ciertas cosas y les dices ´nombre, esas son tonterías, no te enganches con esas cosas y demás', expresó el también actor.

Sin embargo, hay una condición fundamental para que pueda hablar de compromiso con quien esté saliendo.

"Quiero una niña, sí. Si no se embaraza con quien esté yo viviendo no me voy a ir a vivir con ella", puntualizó.

Palazuelos también fue cuestionado sobre si retomará su amistad con Luis Miguel y así respondió:

"La mayoría de mis amigos cada quien ya anda en su rollo. Yo también ando en el mío. Es difícil coincidir ya con mucha gente, pero yo siempre me voy a quedar con recuerdos muy bonitos de toda la gente", dijo.

