El viacrucis de adultos mayores para obtener descuento en predial

El gobierno de la Ciudad de México actualizó los tabuladores del pago del predial en el Código Fiscal, y ello generó incrementos de hasta mil 500 por ciento

José Luis Ramírez tiene que ayudar a su mamá a subir los escalones para llegar al módulo de la Tesorería, que está ubicado en la colonia Doctores. Al pasar a la ventanilla, la persona que los atendió dijo que la presencia de la señora no era necesaria. De cualquier modo, la visita fue infructuosa. Les negaron el descuento para pagar un adeudo de 60 mil pesos en el predial.

La mamá de José Luis, de nombre Fermina, y su hermana Dolores heredaron de su padre una propiedad, ubicada en la delegación Iztapalapa. Sin embargo para obtener un descuento en el pago de este impuesto necesitan más trámites que implican dividir la propiedad y hacer un nuevo registro en el catastro.

"Nos pidieron venir a este módulo, es la segunda vez que venimos. No logramos lo que queríamos y ahora nos solicitan ir con un notario para que la propiedad se pueda dividir entre dos y luego tenemos que volver a venir para hacer el cambio y que las boletas salgan a nombre de cada una de ellas", señala José Luis.

Madre e hijo consideran que los beneficios fiscales que el gobierno capitalino otorga para el pago del impuesto predial son atractivos, el problema es la burocracia. La señora Fermina no puede acudir sola a realizar los trámites, por lo que José Luis tiene que pedir permiso en su trabajo para acompañarla.

"Si se me hace un poco fastidioso tener que venir con ellas, porque a fuerza las interesadas tienen que presentarse y luego nos dicen que eso no es necesario. Si todo esto se pudiera hacer a través de un portal, o ponernos en línea con alguien y que se le diera seguimiento. No deja de ser una tramitología engorrosa".

Como fue un predio heredado ha sido un problema, primero hay poner en regla las escrituras, lo cual tiene un costo, y luego pagar el impuesto, del cual se tiene un adeudo acumulado. La familia quiere aprovechar el descuento, pero quizá a la larga, por todo lo que tienen que hacer antes, resulte más caro.

"Ahora tendremos que buscar un notario, tendremos que ver si hay algún programa en la delegación con el que nos podamos apoyar. El descuento dice que si la propiedad no excede a 1 millón 957 mil se puede pagar hasta 46 pesos por bimestre. Eso es lo que buscamos", dijo.

En la página de internet del gobierno de la Ciudad se señala que a los adultos mayores se les puede hacer un descuento de 30 por ciento bimestral, si el valor de la propiedad no excede la cantidad señalada por José Luis.

A partir del 2017, el gobierno de la Ciudad de México actualizó los tabuladores del pago del predial en el Código Fiscal, y ello generó incrementos de hasta mil 500 por ciento en el 10 por ciento de las cuentas catastrales.

La administración actual aplica un descuento para población en general del 8 por ciento si se efectúa el pago del predial de manera anualizada en el mes de enero, y del 5 por ciento, en febrero.

Sin embargo, obtener el beneficio resulta un viacrucis para las personas de la tercera edad, ya que la mayoría se les dificulta asistir a los módulos de la Tesorería.

Cambios de nombre de las colonias, un obstáculo

A la señora Claudia Contreras Morales, de 77 años, tampoco le hicieron el descuento porque el dato de su domicilio no concuerda y lo tendrá que cambiar.

"La dirección en mi credencial de elector no está bien, hay que actualizarla. El problema fue que la colonia tuvo un cambio de nombre, y así como está la credencial no nos hacen el descuento".

Debido a que a la señora Contreras Morales se le dificulta ir a algún módulo del INE para tramitar de nuevo su credencial de elector y luego regresar a la Tesorería, pagó sin descuento el impuesto predial.

Cuenta que para este año el costo del predial fue más de 3 mil pesos. A ella se le hace mucho dinero, debido a su situación económica. En otros años pagaba cerca de 200 pesos.

"Ahora trataré de pagarlo cada dos meses para que no se acumule y tenga que pagar mucho de un jalón. Antes pagábamos mucho menos, pero ya todo lo subieron horrores, se supone que por la zona donde vives es lo que pagas, nosotras venimos de Iztapalapa y estamos pagamos mucho".

