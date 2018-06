A 10 AÑOS DE LA TRAGEDIA

Así fue la huelga de hambre de padres del New's Divine

Exigen que Francisco Chíguil retire su candidatura a la alcaldía de Gustavo A. Madero

Por el décimo aniversario luctuoso de los nueve jóvenes fallecidos durante un operativo en el bar New´s Divine, los padres de las víctimas iniciaron una huelga de hambre que culminará hoy mismo.

La razón de la huelga de hambre

La principal razón de la protesta es para exigir que Francisco Chíguil, candidato de Morena para la alcaldía de la delegación de Gustavo. A. Madero, retire su candidatura, ya que en el 2007 al ser delegado, autorizó la reapertura del bar, un año antes del operativo que acabó con la vida de los jóvenes.

Las familias que se posicionaron a un lado del local, presentaron una copia certificada del documento que había sido firmado por Chíguil en el que autoriza la reapertura de la negociación mercantil denominado Disco & Club New´s Divine, con expediente SVR/E/353/07 y fecha de reapertura del 28 de diciembre de 2007.

Afirman que la acción no es en contra del partido Morena y tampoco de la candidata a Jefa de Gobierno por el mismo partido, Claudia Sheinbaum, sino que es únicamente en contra de la candidatura del ex delegado al que acusan de ser uno de los responsables de la muerte de los jóvenes que aún no ha sido juzgado por la ley.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, declaró que aún faltan temas que resolver, principalmente en la integración de una policía especial y programas especiales para jóvenes.





