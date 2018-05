Padres del Rébsamen piden a candidatos de CDMX respeto por la tragedia

REDACCIÓN 21/05/2018 01:34 p.m.

Más de la mitad de las 26 familias de fallecidos en el Colegio Rébsamen exigieron respeto a los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México y solicitaron que "no se use la tragedia con fin electoral" a través de un comunicado emitido por la Fundación Barra Mexicana AC que representa a los padres y deudos.

Luego de que en el pasado #DebateChilango, cuatro de los siete candidatos mencionaron únicamente la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el presidente del consejo directivo del grupo de abogados, Juan José Serrano publicó una misiva en redes sociales dirigida a los candidatos pidiendo el cese de menciones de la tragedia.

"En nombre de las 17 familias, les pedimos respeto al dolor ocasionado por la desgracia en el Colegio", solicitan en el counicado

"Durante los últimos ocho meses, los hemos acompañado e iniciado diferentes acciones ante distintas autoridades, sin distinción ni enfoque electoral, con la intención de sentar precedentes para que nunca a nadie vuelva a sucederle una situación tan deplorable en nuestro País".

El abogado discutió a través de Twitter con Alejandro Jurado, padre de una niña fallecida y cuya voz fue utilizada en un audio por Alejandra Barrales en el segundo debate.

