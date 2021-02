Papás de bebés fallecidos en Morelos anuncian denuncia colectiva

CUERNAVACA, MORELOS. Luego de denunciar ante medios de comunicación la muerte de varios bebés en el Hospital General de Cuernavaca, presuntamente a causa de una bacteria, padres de familia de algunos de los bebés informaron que a partir de esta semana interpondrán ante la Fiscalía General del Estado una denuncia colectiva por negligencia médica contra las autoridades del hospital.

“Vamos a plantear esta denuncia en 360 grados, revisando lo que nos dijo el doctor Vanegas, la parte científica, todos los hechos, esperando también los resultados de las investigaciones para que esté lo más fuerte posible esa denuncia, para que no tenga ningún pretexto la Fiscalía ni la Secretaría de Salud de decirnos: híjole, ¿qué crees? Nos faltó un dato, entonces la estaremos presentando la próxima semana”, dijo Francisco Hernández Salcedo, Vicepresidente de la Asociación Civil Sociocracia.

Exhuman cuerpos de bebés fallecidos en hospital

En rueda de prensa integrantes de esta AC, quien les está brindando asesoría jurídica, médica y psicológica a los padres de familia, dio a conocer que las actas de defunción de los cinco bebés señalan como causa de la muerte un choque séptico, lo que habla de la presencia de bacterias en los recién nacidos.

Estas bacterias, dijeron los representantes de la asociación, fueron contraídas en el hospital debido a la falta de higiene del personal del nosocomio, por lo que podría configurarse el delito de negligencia médica.

“Lo que sí es una sentencia de muerte es la bacteria que tiene un muy elevado índice de mortandad y que los bebés contrajeron porque se omitieron diversos protocolos, mismos que comprobarán la negligencia médica”, dijo Hernández Salcedo.

Con relación a las denuncias presentadas por los padres ante la Fiscalía General de Morelos por el delito de homicidio culposo, la asociación pidió a las autoridades investigar a fondo para esclarecer la causa de la muerte de los bebés.

Además, informó que pedirán que se investigue también los decesos de más bebés en otras unidades médicas del estado.

“Vamos a solicitar formalmente a las autoridades que revisen, al menos, mediante actas de defunción y expedientes clínicos, cada uno de los casos que pudieran catalogarse como negligencia médica, o bien, sepsis, en dicho hospital y que, mediante el análisis de incremento en el área del hospital, se investigue a las demás unidades médicas de este estado”, informó el representante de la asociación.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los padres de esos cinco bebés fallecidos quienes aseguraron que los doctores del hospital les informaron que sus hijos habían contraído la bacteria Klebsiella Neumoniae.

Stephanie Sión narró que tuvo un parto prematuro, por lo que su bebé tuvo que ser trasladado a la Unidad Cuidados Especiales Neonatales (UCEN), algunos días después la niña empezó a mostrar una mejoría, sin embargo, su salud se empezó a deteriorar al contraer la bacteria.

“Al otro día fue cuando le dijeron a mi esposo que la niña tenía esa bacteria que se llama sepsis y la doctora le dijo que la niña tenía sepsis, que era una bacteria, que la niña podía empezar a desangrar, este, podría tener problemas en el cerebro y así, literal le dijeron que la niña podría morir”, dijo Stephanie.

En el UCEN Stephanie conoció a los padres de otros bebés que se encontraban ahí y que también habían contraído la bacteria, días después, la muerte de un bebé los puso en alerta.

“Pues al otro día, en la visita de las 10:00 de la mañana, fuimos todos al área de UCEN, pero ya estábamos todos muy tensos porque ya se estaba sabiendo de que desde que murió el bebé de mi compañera, Carlitos, todos nos pusimos más nerviosos por la situación porque de repente a todos nos dijeron que todos los niños estaban muy graves, de hecho, que unos ya hasta podían empezar a desangrar de los pulmones, adentro, choques cerebrales y cosas así, entonces ya todos estábamos muy tensos”, narró.

Días después su bebé falleció, según los doctores que atendieron a sus hijos, la causa de la muerte fue a la bacteria.

“Fue cuando el doctor nos dijo que ya nos había comentado de la bacteria, que la tenía ahí la niña, que le había puesto el antibiótico y que no había dado resultado y que mi hija había fallecido”, dijo.

Los padres de familia, como Patricia Aguirre, saben que nada les devolverá a sus hijos, pero ellos lucharán porque no haya más niños muertos por negligencia de las autoridades.

“Dicen que los niños venían enfermos, claro que no venían enfermos, nada más era la prematurez, mis bebés nacieron de 27 semanas y yo sé que no me los van a devolver, pero lo único que quiero es que no haya más niños muertos”, dijo.

El 10 de julio pasado, padres de familia denunciaron ante medios de comunicación la muerte de 10 recién nacidos en el Hospital General de Cuernavaca a causa de una bacteria, lo que provocó que las autoridades de salud del estado iniciaran una investigación, según lo resultados, de los bebés fallecidos solo cuatro registraban la presencia de la bacteria, pero, según la Secretaria de Salud de Morelos, Patricia Mora, no fue la bacteria la causante de las muertes.

Luego de la denuncia mediática, cinco padres de familia presentaron una denuncia por homicidio culposo ante la Fiscalía General de Morelos, quien inició una investigación en la que, incluso, han exhumado los cuerpos de los bebés para practicarles la necropsia de ley, pero hasta el momento no se han entregado los resultados.

Será a partir de esta semana cuando los padres y los representantes de la asociación presenten la denuncia por negligencia médica contra las autoridades del Hospital General de Cuernavaca.

