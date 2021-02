“Si faltan, los corremos”: padres de alumnos a la CNTE en Oaxaca

OAXACA, Oaxaca.- Bajo la condición que no podrán faltar más a las aulas por motivo de actividades sindicales, padres de familia de la Escuela Primaria 'Tierra y Libertad', en la Agencia Donají, perteneciente a la capital oaxaqueña aceptaron a profesores de la Sección 22 de la CNTE.

Desde hace más de seis meses, en la escuela surgió un conflicto entre padres de familia y profesores de la Sección 22, debido que estos últimos buscaron imponer a un director emanado del sindicato que los respaldará en su participación en los paros sindicales; esta acción tuvo un alto en el inicio de ciclo escolar 2018-2019 y los paterfamilias cerraron las puertas a los docentes.

Debajo de árboles, alumnos toman clases en Oaxaca

El lunes, la institución no pudo regresar a clases. “Ya no queremos maestros flojos que hace lo que quieren cuando quieren. Si no van a respetar los acuerdos, los vamos a sacar definitivamente", dijo una madre de familia que prefirió se omitiera su nombre.

Alejandra Alvarado, madre de familia, acusó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca de incumplir con los acuerdos de los padres, quienes determinaron expulsar a siete profesores de la Sección 22 y reemplazarlos por docentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM).

Este martes, el IEEPO se presentó a la escuela con una plantilla nueva de docentes adheridos a la Sección 22, hecho que molestó a los padres, pero finalmente llegaron a un acuerdo y permitieron incorporación a la escuela.

Antes de su ingreso les leyeron la cartilla: “Aquí no van a poder faltar a clases señores, sean de la 22 o de la 59; aquí todos van a trabajar a clases y si alguno llega a faltar por cuestión de salud o situación de emergencia será con su respectivo justificante".

Regreso a clases entre conflictos

El comienzo a clases en el estado se dio en medio de una docena de conflictos internos en las escuelas primarias y secundarias; la mayoría por inconformidad de padres de familia con la Sección 22 del CNTE, quien pese a la Reforma Educativa continúa con paros de labores.

El vocero de la sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso confirmó que los conflictos se han salido de control al grado de haber enfrentamientos con un saldo de al menos dos heridos.

Sostuvo que la gremial a través de la Secretaría de conflictos atiende cada caso para buscar acuerdos con los padres de familia respecto a las plantillas docentes.

En el resto de las escuelas, las clases continúan de manera normal, excepto en el Istmo de Tehuantepec donde 100 mil niños no pudieron regresar en condiciones normales a falta de aulas construidas.

En esta región son al menos 688 las escuelas las que aún falta por edificarse, dado que fueron las más afectadas por los sismos del año pasado.

mvf