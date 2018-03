LUTO CIENTÍFICO

"Mi padre tenía respuestas para todo": Lucy Hawking

La escritora Lucy Hawking, hija del famoso científico, cuenta cómo es que su padre tenía respuesta a todo, hasta a las preguntas más simples de los niños

Stephen Hawking muere a los 76 años de edad. (Foto tomada de la web).

La muerte del científico Stephen Hawking a los 76 años de edad, da mucho de qué hablar. Y si se trata de vivencias de sus familiares, crece el interés público. Es el caso de la escritora Lucy Hawking, hija del famoso científico. Ella cuenta cómo es que su padre tenía respuesta a todo. Y narra lo sucedido en una fiesta de cumpleaños.













"Un niño le preguntó, ´¿qué me pasaría si cayera en un agujero negro?´".



La respuesta, prosigue, la entendieron los niños perfectamente.

Lucy rememora cómo es que su padre causaba estupor entre los vecinos de la ciudad de Cambridge, Inglaterra. Sobre todo, al conducir su silla de ruedas a gran velocidad acompañado por sus dos pequeños hijos.

De la misma forma, detalla cómo en sus veladas con colegas científicos, los pequeños podían hacer cualquier pregunta y obtener siempre una respuesta.

El ilustre físico británico, platica Lucy, es un ejemplo de perseverancia que ha superado enormes dificultades.

Y como homenaje a su sabiduría, aquí sus célebres frases.

Hawking para la posteridad

- "No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes".

- "Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos.

- "Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle".

- "La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios".

- "Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos".

- "La humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos".

- "Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia las estrellas, y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance del hombre en el cosmos".

- "La próxima vez que hablen con alguien que niegue la existencia del cambio climático, díganle que haga un viaje a Venus. Yo me haré cargo de los gastos".

- "Einstein se equivocaba cuando decía que ´Dios no juega a los dados con el universo´. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos".

- "La vida sería trágica si no fuera graciosa".

- "El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento".

- "La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir".

- "Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo".

- "La voz que utilizo es la de un antiguo sintetizador hecho en 1986. Aún lo mantengo debido a que todavía no escucho alguna voz que me guste más y porque a estas alturas ya me identifico con ella".

- "Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo".

- "Nada puede existir para siempre".

