Sin Morena, PT y PES, firman pacto de civilidad en CDMX

Con el pacto se garantizará el uso del espacio público en precampañas y campañas capitalinas

SHARENII GUZMÁN 08/01/2018 04:21 p.m.

Con el acuerdo cualquier partido político que vea algún riesgo en los actos de campaña, podrá solicitar seguridad (Foto. Sharenii Guzmán)

Ciudad de México (La Silla Rota).- Siete de los 10 partidos con representación en la Ciudad de México firmaron un pacto de civilidad para garantizar que las campañas se realicen en paz y sin ningún tipo de violencia. Los tres institutos políticos que no acudieron para suscribir el acuerdo fueron Morena, PES y PT.

En presencia de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado y del consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México(IECM), los representantes del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, Nueva Alianza y Partido Humanista firmaron el pacto en el Palacio del Ayuntamiento.

En conferencia de prensa, los dirigentes de los partidos firmantes lamentaron que Morena, PT y PES no se sumaran al acuerdo y los exhortaron a integrarse durante el proceso electoral.

La secretaria de gobierno, Patricia Mercado hizo un llamado a los 16 jefes delegacionales a firmar y adherirse al acuerdo de civilidad el próximo lunes.

Las autoridades y gobiernos territoriales de las demarcaciones de la Ciudad de México son fundamentales para realmente este proceso electoral garantice el derecho a la libertad de expresión sin miedo, y para dar a conocer las propuestas que los partidos y candidatos podamos llegar al día de la votación garantizando el libre ejercicio de los derechos".

Señaló que sobre un documento base que realizó la jefatura de gobierno, los siete representantes de los partidos agregaron propuestas y efectuaron el texto final, que fue el que firmaron. La funcionaria indicó que uno de los temas que se integró al documento base fue el exhorto a los delegados.

El consejero presidente del IECM, Mario Velazquez Miranda explicó que con el pacto de civilidad, el cual fue propuesto por el Instituto desde el 20 de diciembre luego de la primer agresión en Coyoacán, se garantizará el uso del espacio público en precampañas y campañas capitalinas.

Nosotros estaremos atentos al desarrollo de cada uno de los eventos que se den dentro de las precampañas y en las campañas. Desde el mes de diciembre propusimos un compromiso a todas fuerzas políticas para que el desarrollo de las diversas actividades en los procesos electorales se lleve en un marco no solo de apego a la normativa, sino a los principios democráticos y para su debido cumplimiento de la ley electoral".

Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX, explicó que serán dos acuerdos de civilidad, uno, que fue el suscrito este lunes en las instalaciones de la jefatura de gobierno y que refiere a las acciones gubernamentales de la administración local y delegacionales en torno a las campañas, y el otro, el cual se firmará el próximo jueves en el IECM, se establecerán los detalles concernientes al tema electoral.





Se firmará un segundo pacto

"Son dos pactos, uno que tiene que ver con las funciones respecto a las obligaciones que tienen los gobiernos y lo que los partidos tienen que contribuir, y el otro es respecto a las reglas electorales y a la voluntad política de cumplirlas puntualmente".

Flores García dijo que con este pacto, el suscrito este lunes, los gobiernos tomarán las previsiones para que no haya error en cuanto al uso de los espacios públicos, también para garantizar la libertad de manifestación, expresión e información.

"Que también los gobiernos delegacionales no pueden decir que no sabían o que no tenían la suficiente información. Nosotros ya estamos comprometidos a avisar a los gobiernos de donde vamos hacer uso los espacios públicos, también esto se hace un mecanismo permanente".

Agregó que con el acuerdo, cualquier partido político que así lo requiera o que vea algún riesgo inminente en los actos de campaña, pueda solicitar seguridad.

José Francisco Olvera, delegado del PRI en la CDMX, reconoció la voluntad de los partidos, pues, dijo, que no solo se trata de firmar el pacto, sino de hacer eco con cada una de las estructuras para que cada quien lo asuma como propio para que se conduzca el acuerdo en un marco de paz, seguridad y civilidad.

Hemos propuesto que se mantenga este diálogo a través de una mesa permanente para que se diriman ahí todas las diferencias que sean posibles, se ha cuestionado si es necesario un pacto cuando ya existe un marco de derecho, sin embargo si pretendemos judicializar todos los procesos estaríamos cayendo en un exceso de demandas que se resuelven tarde y no resuelven lo fundamental, que es que se eviten las conductas al margen de la ley".

