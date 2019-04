Muere el hombre que fue brutalmente golpeado por el actor Pablo Lyle en Miami

REDACCIÓN 04/04/2019 02:06 p.m.

El actor mexicano Pablo Lyle fue arrestado el pasado domingo en el aeropuerto de Miami cuando intentaba huir luego de golpear brutalmente a un hombre cubano de 63 años tras un incidente de tráfico en una intersección del noroeste de Miami. Este jueves los familiares del hombre agredido confirmaron su muerte.

De acuerdo con Quién, Lyle le dio un puñetazo al hombre de la tercera edad dejándolo inconsciente, y fue arrestado el domingo en el aeropuerto de Miami cuando intentaba huir. Las autoridades fueron alertadas por los testigos del lugar.

"La víctima actualmente no responde, está entubada y sufre una lesión en el cerebro", informó la Policía de Miami.

De la misma manera, se dio a conocer que el cubano permanecía hospitalizada en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial, sin embargo, tras varios días en el hospital, la familia del hombre decidió desconectarlo.

EL INFORME DE LA POLICÍA

Según el reporte de arresto, Lyle agredió a la víctima después de que esta le reclamara porque el auto en el que el actor iba como copiloto se le atravesó en la autopista Dolphin Expressway.

El conductor del otro vehículo se bajó del auto en un semáforo y le reclamó por la imprudencia al otro chofer desde la ventana del copiloto. Fue en ese momento en que Pablo Lyle se bajó del auto y le pegó al hombre un puñetazo en la cara dejándolo tirado en el piso inconsciente, indica el informe de la Policía.

LA DECLARACIÓN DE PABLO LYLE

Tras el incidente, Pablo Lyle regresó a México por motivos de trabajo tras pagar una fianza de 5 mil dólares. Al ser cuestionado por su situación, el actor expresó este miércoles ante la prensa mexicana: "No puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (...) Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema... Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer...", afirmó.

El actor deberá comparecer en una corte de Miami el 1o de mayo.

