Ozzy Osbourne es hospitalizado de emergencia en California

Ozzy Osbourne inició el año con mala salud, una gripe mal cuidada hizo que el cantante fue internado de emergencia en el Hospital Keck, de la University of Southern California.

De acuerdo con Publimetro, la esposa de Osbourne, Sharon dio los detalles a través de su cuenta de Twitter.

"Como algunos de ustedes habrán oído, Ozzy fue ingresado en el hospital debido a algunas complicaciones de la gripe. Sus médicos creen que esta es la mejor manera de llevarlo a un camino más rápido para la recuperación. Gracias a todos por su preocupación y amor", escribió.

El músico 70 años de edad ha presentado distintas dificultades de salud, apenas la semana pasada postergó parte de su gira en europea junto a Judas Priest, "No more tours 2", debido a una enfermedad.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.