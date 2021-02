La medicina que ha vuelto adicto a opiáceos a casi todo EU

OxyContin es producido por Purdue Pharma, la compañía estadounidense principal causante de la peor crisis de salud en la historia de Estados Unidos, según el libro, “Dealers, Doctors, and the Durg Company That Addicted America” (“Distribuidores, Doctores y la Compañía de Medicinas que hizo Adicto a Estados Unidos”) escrito por la periodista Beth Macy.

Purdue Pharma impulsó su medicamento desde que salió a mediados de los años 90, con regalos a los doctores a quienes les llevaban muestras, desde viajes turísticos todo pagado hasta pavos para el Día de Gracias. Los doctores comenzaron a recetar OxyContin de forma por demás entusiasta.

Sólo en los primeros cinco años de tener la medicina en el mercado, las ventas subieron de un millón a 40 millones de dólares, que les produjo bonos trimestrales a sus mejores agentes de 100 mil dólares. Las consecuencias se comenzaron a verse rápidamente. De septiembre de 2016 al mismo mes en 2017, produjo la muerte de 45 mil personas, señaló Beth Macy en su libro.

Macy apunta que la adicción de cuatro de cada cinco de sus estadounidenses fue producida por esas pastillas que se expandieron dentro del sistema de salud privado de Estados Unidos. Los laboratorios están siendo sujetos a una creciente crítica en el mundo industrializado por lo que han dañado la salud, sin saberse con certeza hacia dónde se moverá el mercado.

El OxyContin es un medicamento que sirve para aliviar el dolor intenso durante un periodo de 12 horas. Estos comprimidos contienen el principio activo oxicodona que es un analgésico potente y pertenece a un grupo de medicamentos denominados opioides.

